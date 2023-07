Loi de programmation militaire : "Mais quel est le projet de Macron ?", s’interroge Patrice Magneron, de l’association Place d’armes

ENTRETIEN ESSENTIEL - Patrice Magneron est responsable régional de “Place d’armes” (Île-de-France) et trésorier national de cette association qui regroupe des “civils et des militaires”. Selon lui, Place d'armes est un mouvement “très citoyen”, qui répond à un “engouement pour le débat” des Français. Il permet par ailleurs de “transmettre un savoir” entre les militaires les plus anciens et les plus jeunes. Dans cet entretien essentiel, Patrice Magneron s’inquiète du projet de loi de programmation militaire (LPM). Un sujet d’intérêt qui revient tous les cinq ans, mais qui ne fait pas d’habitude autant de vagues au sein de l’opinion publique. En effet, “la LPM est là pour définir l’armée de demain” et “il y a des aspects de cette loi sur lesquels on ne revient pas”, affirme Patrice Magneron. “Sauf que, dans cette loi, il y a un article qui n’a rien à faire” : l’article 23 “qui traite des réquisitions” et qui est à l’origine de vives réactions sur les réseaux sociaux. Que le gouvernement ait “un souci de simplification” du système de réquisition, “pourquoi pas” dit Patrice Magneron. Mais octroyer “les pleins pouvoirs au Président et au gouvernement”, voilà qui est très différent et il faut regretter “l’absence de débat” à propos d’un “article mal rédigé”, sur lequel on ignore d'après lui "tous les domaines d’interventions”. “Quand on voit ce qui s’est passé durant la période Covid”, il y a “des questions à se poser...”, glisse-t-il.