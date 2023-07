Censure sauvage de l'émission "Alerte Générale" animée par Nicolas Vidal : "Le pot de terre que sont les médias indépendants doit corroder le pot de fer des médias subventionnés"

DEBRIEFING - Nicolas Vidal est le fondateur de Putsch média. Il anime l’émission Alerte Générale, diffusée sur YouTube, en compagnie du journaliste Alexis Poulin (“le Monde Moderne”) et du vidéaste Remy Watremez (fondateur de la chaîne YouTube “Juste Milieu.”). Vendredi 7 juillet, Alerte Générale a fait l’objet d’une censure sauvage par la plateforme YouTube (propriété de Google-Alphabet), au prétexte d’une réclamation du groupe France-Télévision concernant des droits d’auteur. Problème : l’émission ne contient aucun élément dont la propriété reviendrait à France-Télévision, dont le sujet n’est même pas abordé directement. De toute sa carrière de journaliste, Nicolas Vidal déclare n’avoir "jamais vu ça" et ressent désormais "la boule au ventre" dans l’attente d’une nouvelle suppression de ses contenus, sans avertissement. Quel a été le véritable objectif de France-Télévision ? Hasard du calendrier, sa présidente Delphine Ernotte venait juste de faire l’objet d’un article de Putsch média.



Nicolas Vidal déclare ne pas pouvoir saisir la justice à propos de cette inexplicable censure : le coût et l’énergie déployée seraient trop importants pour un média indépendant contre une Big Tech. Reste la requête auprès de YouTube pour enfin savoir pourquoi le contenu a été censuré. Sa remise en ligne a été effective quelques heures plus tard, "ce qui n’est plus la même chose" en matière d’audience, selon Nicolas Vidal.

🚨 La censure frappe encore ! L'émission "Alerte Générale" avec @Poulin2012 et Rémy @JusteMilieu3 a été strikée sur Youtube pour une raison très très obscure ! La vidéo a été bannie 15 minutes après la fin de l'émission où vous étiez plus de 4000 à nous suivre...Insupportable ! pic.twitter.com/4tI7e7IagY — Nicolas Vidal (@nicolasputsch) July 8, 2023

Cette censure affecte bien entendu les auditeurs qui n'ont pu voir en direct l'émission, ce qui porte atteinte à la liberté d’informer et au droit fondamental des citoyens d’être informé. Dans ce debriefing, retrouvez une discussion à bâtons rompus avec Nicolas Vidal, à propos du métier de journaliste, de la censure, du devoir d’informer et de l'avenir des médias indépendants.

La bataille "du pot de terre contre le pot de fer" doit se poursuivre : d’un côté le pot de terre, les médias indépendants qui ne peuvent compter que sur le soutien (y compris financier) de milliers de lecteurs; de l’autre le pot de fer, avec un groupe du service de l'audiovisuel public et des médias mainstream privés qui reçoivent d’abondantes subventions... tout en étant de plus en plus boudés par les citoyens. Cherchez l'erreur.