Censure de l’émission de Nicolas Vidal "Alerte Générale" par YouTube et TikTok. La liberté d’expression des médias est-elle en danger ?

DEBRIEFING - Le 7 juillet dernier, l’une des émissions préparées et présentées par Nicolas Vidal, "Alerte Générale", a été censurée par la plateforme YouTube, suite à un signalement du groupe France-Télévision (France-Info) pour non-respect des droits d’auteur. Pourtant, le contenu vidéo ne contient aucune séquence appartenant au groupe audiovisuel. Quelques jours plus tard, la plateforme TikTok censure, à son tour, un extrait de l’émission qui traite de la faillite des petites et moyennes entreprises en France et ne fait qu'évoquer des chiffres officiels. Alors quelle raison justifie exactement cette censure ? Pourquoi une telle privation de liberté d’expression et quels sont les dangers pour le droit à l’information ? Ce sont les questions que nous avons posées à nos invités. (Lire la suite de l'article en dessous de la vidéo.)

Prochain numéro de l'émission "Alerte générale" sur la chaîne "Le Monde Moderne" : lundi 11 septembre à 18 heures.



Dans ce Débriefing, nous recevons Nicolas Vidal, journaliste, fondateur de "Putsch Média" et Rémy Watremez, chroniqueur et fondateur de la chaîne, Rémy "Juste Milieu", qui sont tous deux co-animateurs de l'émission "Alerte Générale".

Cette émission a été censurée sur leurs chaînes YouTube respectives, ainsi que sur celle de leur troisième collaborateur, Alexis Poulin, journaliste indépendant et fondateur du site "Le Monde moderne".

Avec nos invités, nous abordons également la question de la place des médias alternatifs dans le paysage médiatique et les conditions de vie et de survie de ces sites "étouffés" par les plateformes qui les hébergent, selon nos invités.

Ci-dessous : l’extrait en question censuré sur la plateforme TikTok :