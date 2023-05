Publicités: YouTube déploie le tapis rouge pour les annonceurs

DÉPÊCHE — Lors du YouTube Brandcast, un événement annuel qui s'est tenu le 17 mai à New York, le géant du streaming vidéo a dévoilé sa nouvelle stratégie : faire la part belle aux annonceurs. Pour ce faire, la plateforme va mettre en place des publicités obligatoires pour les télévisions connectées, ainsi que des barrières contre les bloqueurs de pubs installés sur les navigateurs.

"De plus en plus, les téléspectateurs regardent YouTube sur le plus grand écran de leur maison", explique Neal Mohan, directeur général de YouTube. Notamment les plus jeunes, qui "veulent tout ce qu'ils aiment en un seul endroit". Automatiquement, il propose donc aux annonceurs des espaces publicitaires sur ce canal. En clair, 70 % du contenu (les vidéos les plus performantes) visionnable sur téléviseur sera possiblement précédé d'une publicité de 30 secondes. La grande différence avec ce qui se fait déjà, c'est qu'il sera impossible de passer ces publicités-là, même après cinq secondes...

Par ailleurs, pour ceux qui préfèrent encore le téléphone ou l'ordinateur et qui pensent pouvoir éviter le calvaire, YouTube a décidé de faire la guerre aux bloqueurs de pubs. Faciles à installer sur votre navigateur, ces extensions (AdBlock étant une des plus connues) permettent d'éviter la plupart des publicités générées par défaut sur les sites. D'ici peu, si vous utilisez un bloqueur de pub en allant sur YouTube, vous recevrez automatiquement le message suivant : "Les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur YouTube. Il semblerait que vous utilisiez un bloqueur de publicité. Les publicités permettent à des milliards d'utilisateurs dans le monde de profiter de YouTube gratuitement. Vous pouvez vous abonner à YouTube Premium pour ne plus avoir de publicité, et les créateurs de contenus bénéficieront de votre inscription". En d'autres termes, pas de bras, pas de chocolat ! Si vous n'êtes pas abonné à YouTube Premium, il faudra vous contenter de vidéos régulièrement interrompues par les publicités. À moins de trouver une autre astuce...