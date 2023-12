Victoire dans le scandale des grandes surfaces  : un préfet est obligé de faire fermer un magasin Babou

ENTRETIEN – Nous nous entretenons avec Martine Donnette et Claude Diot, fondateurs de l’association En toute franchise. Le couple vient de remporter, lundi 18 décembre, une belle et symbolique victoire juridique dans le scandale des fraudes des grandes surfaces commerciales. Le magasin Babou des Pennes-Mirabeau (13), s'est installé en 2000 sans permis de construire, ce qui constituait un fait de concurrence déloyale contre les commerçants du territoire. Le préfet n’avait jamais engagé aucune action contre cette enseigne. Il aura donc fallu attendre 23 ans pour obtenir un résultat dans cette affaire et que la loi soit enfin respectée...

Pour obtenir une décision de justice favorable, Martine Donnette et Claude Diot ont dû porter plainte contre le préfet, qui est aujourd’hui obligé de demander la fermeture de ce magasin. Dans cet entretien, les fondateurs de l’association En toute franchise détaillent un système organisé pour que les citoyens soient vulnérables devant des modifications de loi de dernière minute ou leur inapplication. Ils alertent contre un système en totale contradiction avec ce que devrait être une vraie démocratie et espèrent que les citoyens s’emparent de leur sujet, lequel n’est plus traité par les médias depuis que Donnette et Diot se sont rendu compte de la complicité des préfets, procureurs et autres maires avec les enseignes commerciales dans ces centaines d’affaires...

Martine Donnette et Claude Diot sont les auteurs de l'enquête 418 milliards (Talma studios).