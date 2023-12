Scandales de la grande distribution  : les députés LIOT accueillent l’association En toute franchise

REPORTAGE - Martine Donnette et Claude Diot, anciens commerçants et auteurs de l’enquête 418 milliards : la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l’administration (studio Talma, 2021), ont été reçus, ce lundi 11 décembre 2023 à l’Assemblée nationale, par plusieurs députés du groupe LIOT (Liberté, indépendants, outre-mer et territoires). Ceux-ci ont reçu des membres de la Coalition citoyenne, ensemble de collectifs, qui lutte contre les dérives anti-démocratiques que l’on constate de plus en plus en France.

Martine Donnette et Claude Diot sont les fondateurs de l’association En toute franchise, qui alerte contre les passe-droits que donnent des maires, des préfets ou d’autres membres de l’Administration aux grandes surfaces pour s’installer au mépris de la loi. De cette rencontre avec des membres de l’Assemblée, ils espèrent que ceux-ci pourront se saisir de leurs multiples dossiers et entendre leur principale demande : que les commerçant puissent avoir le droit de porter plainte contre les élus. En effet, aujourd’hui, on ne peut pas intenter une action juridique sur des litiges opposant les citoyens et la grande distribution. Donnette et DIot ont eux-mêmes été condamnés à 3 000 € d’amende dans le passé pour avoir porté plainte contre l’élu d’une commune. Nous les avons rencontrés avant leur rendez-vous à l’Assemblée nationale. Ils demandent plus que jamais "l’accès à la justice pour tous”.

Pour se procurer le livre de Martine Donnette et Claude Diot, cliquez ici.