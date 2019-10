Assassin’s Creed : le jeu débarque en réalité augmentée au musée de la Légion Etrangère

Le musée de la Légion Etrangère à Aubagne lance une expérience utilisant la réalité augmentée sur fond d’Escape Game qui va ravire les historiens ainsi que les passionnés du jeu vidéo Assassin’s creed.

Le jeu Assassin’s Creed fait évoluer les joueurs dans des reconstitutions historiques très fidèles. Jérusalem à l'époque de la Troisième Croisade (XIIe siècle), Florence au XVe siècle, Londres à l'ère victorienne ou Paris pendant la révolution française. Les passionnés peuvent participer à des moments clés de l'histoire.

Ce respect du contenu historique est une occasion pour les musées d’utiliser le gaming pour ajouter de l'interactivité à leurs expositions ainsi qu’attirer de nouveaux visiteurs.

Revivre la bataille de Camerone de l’intérieur

À Aubagne (Provence-Alpes-Côtes-d'Azur), le musée de la Légion Etrangère lance une offre qui attirera à la fois les historiens et les passionnés du jeu Assassin's Creed . En collaboration avec la société lilloise Augmenteo, et les développeurs du jeu, Ubisoft , le musée permet au visiteur de plonger dans un parcours en réalité augmentée pour vivre un moment clé de l’histoire de la légion étrangère : La bataille de Camerone du 30 avril 1863 au Mexique.

Ce combat est un événement clé qui opposa une compagnie de la Légion étrangère aux troupes mexicaines lors de l'expédition du Mexique. Cette bataille est très importante car une soixantaine de légionnaires y ont combattu avec héroïsme 2 000 soldats mexicains. Elle est d’ailleurs commémorée chaque année.

Le parcours proposé par le musée dure 1h30 et est disponible du 19 octobre au 4 novembre 2019. Les visiteurs peuvent télécharger l’application mobile de réalité augmentée Hootside pour parcourir le champ de bataille de Cameron dans le rôle d’un membre de la "Confrérie des Assassins". En scannant avec son smartphone les éléments de l’exposition, l’utilisateur peut avancer dans sa quête, tout en découvrant l’histoire de la légion étrangère. "On remonte le fil de l’histoire, à travers différents indices récupérés sur le lieu de la bataille, dans le but de trouver la relique du capitaine Danjou, sa main de bois”, explique Charlotte Landry, cofondatrice d’Augmenteo.

La technologie au musée pour donner vie aux expositions

Cette exposition est la suite d’une première expérience de gaming immersif réalisée aux Invalides en 2018 avec un jeu autour de Napoléon. Le visiteur était invité, grâce à son smartphone, à mener l’enquête en réalité augmentée sur le secret de Napoléon Ier, celui de l’emplacement de la pomme d’Éden, héritée de la première civilisation.

L’histoire et le patrimoine prennent ainsi vie avec des expériences plus interactives.

Le Musée du Louvre vient lui aussi de lancer une expérience de réalité virtuelle dédiée à la Joconde pour vivre une expérience qui aide à mieux comprendre la réalisation de cet ouvrage.