Ashley Graham enceinte de son premier enfant (vidéo)

La belle Ashley Graham attend un heureux événement. La jeune femme de 31 ans et son époux Justin Ervin ont révélé mercredi, jour de leur neuvième anniversaire de mariage, qu'ils allaient avoir un petit bébé.

Le ventre déjà bien arrondi d'Ashley Graham, devenue une icône mondiale de la mode en assumant ses formes, laisse penser que la grossesse est à un stade plutôt avancé.

Les futurs parents ont gardé le secret jusqu'à présent et ont ainsi créé la surprise avec cette jolie révélation, sur un jour important pour eux.

D'ailleurs, les deux tourtereaux ont profité de l'occasion pour se faire mutuellement une déclaration d'amour.

"Il y a neuf ans, j'ai épousé l'amour de ma vie. Depuis, je vis une aventure magnifique avec ma personne préférée au monde. Aujourd'hui, on se sent bénis, reconnaissants et sommes excités de célébrer l'agrandissement de notre famille. Joyeux anniversaire Justin Ervin. La vie est sur le point de devenir encore meilleure", a écrit Ashley Graham en légende d'une vidéo d'elle et de son chéri.

Justin Ervin a aussi posté un message pour sa femme, en y ajoutant une photo de la dernière échographie de leur bébé: "A l'amour de ma vie et mon inspiration au quotidien. Joyeux anniversaire Ashley Graham. Ces neuf dernières années se sont écoulées au rythme d'une vie entière. Je pense que c'est parce que ma vie a vraiment commencé quand tu y es entrée. Maintenant que nous avons construit toute une vie ensemble, faisons une autre vie ensemble. Je t'aime, et je nous aime. Nous tous".