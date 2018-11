Danse avec les Stars: les performances spectaculaires des finalistes (vidéos)

Les deux couples finalistes ont été particulièrement impressionnants de technicité et de virtuosité et les téléspectateurs ne s'y sont pas trompés, ils étaient plus de 4 millions à regarder la demi-finale de Danse avec les Stars samedi 24 sur TF1. Pour cette demi-finale, les chansons de Michel Sardou étaient à l'honneur, le chanteur étant présent sur le plateau aux côtés du jury.

Trois candidats étaient encore en lice ce samedi soir. Iris Mittenaere, malgré sa blessure au coccyx trois jours avant le show, et son danseur Anthony Colette, Clément Rémiens et sa danseuse Denitsa Ikonomova et le top-model Terence Telle et sa danseuse Fauve Hautot.

Celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu est sans conteste Clément Rémiens, qui fait figure de favori pour la victoire finale pour de nombreux internautes. Le jeune homme et sa danseuse Denitsa Ikonomova ont régalé le jury, notamment sur sa seconde danse, un jazz Broadway, évidemment dansé sur La Java de Broadway de Michel Sardou. Le couple a obtenu pas moins de trois 10 de la part des juges!

De son côté, l'ex-miss France a impressionné le jury sur Je vais t'aimer, mêlant à la fois une grande virtuosité dans sa rumba pour le moins endiablée sur le parquet du prime et une performance aérienne qui n'a pas manqué de couper le souffle du public. Pour sa seconde danse, Iris et son danseur Anthony se sont lancés sur un chacha particulièrement sexy au son de Etre une femme.

La jeune femme a été sauvée par le public face à Terence Telle et Fauve Hautot qui n'ont pas démérité pour autant. "C'est sans regret, j'aimerai remercier TF1 de m'avoir donné l'opportunité de danser avec Fauve. Et merci au public de m'avoir soutenu jusqu'en demi-finale", a fait savoir le jeune homme qui a eu fort à faire pour ne pas succomber à son émotion tout au long de la soirée.

Le public a voté à 57 % pour que la populaire Miss Univers aille jusqu'en finale. Cette dernière sera diffusée samedi 1er décembre à 21h sur TF1.