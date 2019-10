Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet à l’affiche sans s’afficher

En couple depuis plusieurs mois, les deux jeunes acteurs sont en tournée promotionnelle pour le film « Le Roi ». Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet gèrent parfaitement leur image.

Le 1er novembre, Netflix va créer une fois de plus l’événement avec la sortie du film « Le Roi », un drame médiéval signé David Michôd (« The Rover », « War Machine »). Le long-métrage présenté hors compétition à la dernière Mostra de Venise s’offre un casting de rêve avec Timothée Chalamet dans le rôle de Georges V, mais aussi Lily-Rose Depp, Sean Harris, Joel Edgerton ou encore Robert Pattinson.

Un couple en tournée promotionnelle

« Le Roi » met donc en scène à l’écran un couple à la ville : Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet filent le parfait amour depuis un an. Ils se sont d’ailleurs rencontrés en juin 2018, sur le tournage du film. La promotion actuelle leur donne l’occasion de s’afficher au grand jour, après des mois d’une relation plutôt discrète, provoquant même sur la toile des rumeurs de rupture. Les deux acteurs ont néanmoins fait le buzz mi-septembre en échangeant un torride baiser sur un yacht, au large de Capri.

La tournée promotionnelle mondiale de « The King », titre original, constitue donc l’occasion pour Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet de s’afficher en couple – et heureux - au grand jour. Défilé sur tapis rouge à la Mostra de Venise , insouciante escapade automnale à New York, on les a encore retrouvés il y a quelques jours au festival BFI de Londres.

Incident de décolleté, une image maîtrisée

Ce soir-là, c’est plutôt l’accident de décolleté de Lily-Rose Depp qui a attiré tous les regards : victime du vent, le top blanc échancré de sa robe Chanel a bien failli laisser échapper la poitrine de la jeune actrice ! Un incident qui a eu le don de la faire rire, sous le regard amusé à défaut d’être médusé de son compagnon.

Incontestablement, et malgré leur jeune âge (Lily-Rose a 20 ans, Timothée 23 ans), les tourtereaux savent se jouer des médias un peu trop intrusifs, leur offrant ça et là quelques photos de leur idylle, mais rien de plus. Il faut dire que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp et le fils de l’actrice Nicole Flender;savent bien à quoi s’attendre et gèrent parfaitement leur image de couple hype. Quand un journaliste demande à Lily-Rose Depp ce qu’elle admire chez son compagnon, elle se contente malicieusement de parler de Timothée Chalamet l’acteur : « Il a une immense intelligence émotionnelle. (…) Il m’a vraiment impressionnée et c’est un plaisir de travailler avec lui ».