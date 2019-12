Miss Ile-de-France : Evelyne De Larichaudy, une ingénieure à la conquête de la couronne

Evelyne De Larichaudy est une Miss Ile-de-France originaire de La Réunion, qui se distingue par son parcours atypique. A 23 ans, la candidate à l’élection Miss France 2020 est déjà ingénieure dans le bâtiment.

« J’espère mettre en avant le fait qu’un femme puisse être ingénieure et intéressée par les concours de beauté ». Voilà l’un des côtés atypiques de Miss Ile-de-France. Elue en septembre, Evelyne De Larichaudy fait partie en effet des rares Miss qui ont déjà un pied dans la vie active, un atout selon elle : « Je pense avoir plus de maturité que certaines candidates ».

De La Réunion à Los Angeles

Etonnante Evelyne De Larichaudy, qui n’a pas hésité à l’âge de 17 ans, à quitter sa Réunion natale et à s’envoler pour Paris afin d’y suivre ses études. Cinq ans plus tard, dont une année passée à la célèbre UCLA de Los Angeles, elle est ingénieure en bâtiment, diplômée de la prestigieuse université californienne et de l’Ecole spéciale des Travaux publics (ESTP) de Paris.

C’est seulement une fois ce remarquable parcours universitaire accompli qu’Evelyne De Larichaudy s’est lancée à la conquête du titre de Miss France 2020, après avoir attrapé le virus des concours au lycée. La jeune femme raconte en effet volontiers sa participation, à cette époque de sa vie, à des concours de beauté, au cours desquels elle avait particulièrement apprécié « l’ambiance, les défilés et le contact avec les gens ».

Sa dernière chance pour Miss France

Mais ce fut juste ! En se rendant compte sur internet qu’elle atteindrait bientôt l’âge limite et que cette année marquerait sa dernière chance de participer à l’élection de Miss France, Evelyne De Larichaudy s’est lancée. Miss Hauts-de-Seine, puis Miss Ile-de-France, la voici donc parmi les trente candidates de la grande finale du 14 décembre.

Evelyne De Larichaudy compte bien vivre cette nouvelle aventure à fond, considérant l’événement comme « une superbe expérience qui permet de mettre en avant des jeunes filles, leurs valeurs et les causes qui leur tiennent à coeur ». Miss Ile-de-France balaie d’un revers de main l’idée d’un concours vieillot, véhiculant une image surannée de la femme, arguant que les participantes font bien ce qu’elles veulent et défilent parce qu’elles en ont envie.

« Lorsque je défile, je me sens forte, invincible. C’est cette image que je veux montrer aux jeunes filles »

« Il faut savoir se lancer et sortir de sa zone de confort », estime encore Evelyne De Larichaudy. C’est donc précisément ce qu’elle a fait, déposer – temporairement – casque et chaussures de chantier pour enfiler robes de soirées et hauts talons. Le temps de quelques soirées… ou bien davantage.

Evelyne De Larichaudy en bref

Age : 23 ans

Taille : 1,72 m

Cheveux : bruns

Yeux : noirs

Chanson préférée : « Havanna » de Camilla Cabello

Film favori : « Inception »

Devise : Qui ne tente rien n’a rien