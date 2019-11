Miss France 2020 : Les mésaventures de Morgane Fradon, Miss Picardie

Miss Picardie s’est faite remarquer lors du test de culture générale, puis lors d’une baignade à Tahiti. Des anecdotes qui font certes parler de Morgane Fradon, mais n’en racontent pas beaucoup sur la candidate à l’élection Miss France 2020.

A 20 ans, Morgane Fradon représentera la Picardie à l’élection de Miss France 2020, le 14 décembre au soir. Mais cette grande brune métisse ne se présentera pas en inconnue du public. Pour des raisons indépendantes de sa volonté !

La mésaventure du test

Durant le séjour des trente Miss régionales à Tahiti, Morgane Fradon a beaucoup fait parler d’elle. Mais pas dans le sens où elle l’espérait ! Sans doute rongée par le stress, elle a tout d’abord répondu complètement à côté de la plaque à certaines questions du fameux test de culture générale. Pire, elle a naïvement confié sa méconnaissance du pâtissier Pierre Hermé et du tableau « Le Radeau de la méduse » à un journal, alors que de son côté Sylvie Tellier, la présidente du Comité Miss France , racontait que Morgane Fradon avait carrément oublié une page !

Résultat, Miss Picardie a fait l’objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, qui ont obligé son délégué régional à monter au créneau pour la défendre. Et de souligner que Morgane Fradon se classe au final bien au-dessus de la moyenne – qui est de 12,78/20.

Moins de deux jours plus tard, c’est une vidéo de la frayeur de Morgane Fradon lors d’une baignade à Tahiti, et surtout ses cris lorsqu’elle a été frôlée par un animal, qui faisait le tour du web. Pile devant les caméras de TF1, pas de chance pour Miss Picardie ! Mais au moins, nul ne pourra raconter que la jeune femme manque de naturel… Et dire qu’elle craignait « d’être la star des bêtisiers de fin d’année » en tombant sur scène le 14 décembre !

Une amoureuse des voyages

Sous ces allures naïves, parfois un brin enfantines, se cache une jeune femme d’une grande richesse, étudiante en langues étrangères appliquées (LEA) à Tours, amoureuse des voyages – elle a notamment passé un an en Thaïlande. Elue Miss Picardie en octobre à Beauvais, Morgane Fradon est trilingue et se destine à une carrière de traductrice-interprète : « J’aime les langues, les rencontres, les cultures, les voyages, c’est le métier fait pour moi ».

Cette curiosité des cultures, Morgane Fradon, d’origine dominicaine par sa mère, estime qu’elle fera sa force le soir du concours : « Je m’adapte facilement à toutes les situations ». Elle n’en oublie pas pour autant ses racines picardes, cette région qui l’a vue grandir, successivement à Chambly puis Cirès-lès-Mello, dans l’Oise. « Je me suis attachée à elle, à son histoire, à son patrimoine ».

Cela n’empêche pas Miss Picardie de nourrir d’autres envies de voyages, et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé Morgane Fradon à se lancer dans l’aventure Miss France. Le titre, elle le voit en effet comme une belle opportunité de « découvrir toutes nos régions, de faire de nombreuses rencontres et de voyager à travers le monde. J’ai soif d’apprendre ».

Morgane Fradon en bref

Age : 20 ans

Taille : 1,74 m

Cheveux : bruns

Yeux : marrons

Chanson favorite : « Mi Corazoncito » (Aventura)

Film préféré : « Les bronzés »

Devise : Il faut toujours croire en soi