Batwoman rejoint Arrow, Flash et Supergirl pour le prochain crossover DC (vidéo)

Le prochain crossover des super-héros de l'univers DC Comics a son premier teaser. Une vidéo publiée par la chaîne CW mêlant images des futurs épisodes de Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow ou Black Lightning a été dévoilée vendredi 20. Elle annonce également le crossover désormais annuel entre toutes ces séries et l'arrivée tant attendue de Batwoman.

Car si les personnages de Legends of Tomorrow n'ont pas été conviés cette année, l'héroïne masquée fera son apparition dans ce crossover. Ce qui marquera la première incursion de l'univers de Gotham City dans le "ArrowVerse" (l'univers de ces séries dont Arrow a été le fer de lance).

Un moyen d'annoncer également l'arrivée de la série dédiée à Batwoman en 2019. En revanche, côté casting, pas plus d'informations sur l'actrice qui l'incarnera. Si le teaser fait la part belle à l'univers de son personnage à grand renfort d'images tirées des comics, elle n'y apparaît pas en chair et en os.

La question aurait été difficile à trancher. Car Kate Kane, alias Batwoman, a une porté particulière. Il s'agit en effet du premier super-héros ouvertement homosexuel de l'univers DC. A l'heure ou la communauté LGBT demande régulièrement que de tels rôles soient plus souvent confiés à des acteurs ayant les mêmes orientations sexuelles, la production aurait donc selon la rumeur cherché une actrice lesbienne. La scénariste de la série à venir, Caroline Dries, est elle-même une figure de la communauté gay.

Reste pour les fans une difficile tâche à accomplir: se mettre à jour avant la diffusion prévue sur la chaîne américaine en décembre prochain. Car certains crossovers entre deux ou trois séries sont en effet attendus. Et toutes n'ayant pas débuté la même année et ayant évolué différemment, savoir quels épisodes de quelles saisons de quelles séries il faudra avoir vus pour comprendre et apprécier le crossover "général" peut relever du casse-tête. Il faudra sans doute compter avec certains épisodes diffusés d'ici décembre.