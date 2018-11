"Avec toi…": Sylvie Vartan sort bientôt un album de reprises de Johnny

Sylvie Vartan sort le 30 novembre prochain un nouvel album intitulé Avec toi qui est en réalité un hommage à Johnny Hallyday et d'ailleurs même un album de reprises du rockeur.

Celle que beaucoup de fans considèrent comme la véritable femme de la vie de Johnny a notamment décidé de réinterpréter des titres cultes comme Gabrielle, Que je t'aime, Quelque chose de Tennessee ou encore Sang pour sang.

La pochette de l'album, qui a été révélée samedi 17 novembre, est une photo en noir et blanc d'elle et Johnny.

On peut y voir Sylvie Vartan sur scène, et Johnny Hallyday attendre de la rejoindre en coulisses juste derrière le rideau.

« Avec toi..." le prochain album de reprises de Johnny Hallyday par Sylvie Vartan regardez le détail de la pochette de son album sublimepic.twitter.com/O5uhM1EsDx — isa (@ponte_isabelle) 18 novembre 2018

Outre des reprises de chansons de son ex-mari, Sylvie Vartan a choisi d'interpréter deux autres morceaux qui symbolisent encore aujourd'hui leur couple: In my life des Beatles (ils l'écoutaient beaucoup lorsqu'ils étaient ensemble) et Le message, un texte parlé en hommage à Johnny, qu'elle décrit comme son "premier amour".

Avec cet album, la mère de David Hallyday poursuit sur la voie artistique qu'elle a entreprise depuis plusieurs mois: celle d'un hommage perpétuel à Johnny.

Lors de ses concerts (elle est actuellement en tournée et chantera notamment à Lyon le 24 novembre), elle reprend souvent des chansons de lui qui l'ont marquée.