Plus fort que les dogmes d’un exécutif qui tourne le dos à la réalité des Français : le geste silencieux.

EDITO - Croire c'est obéir. Mais obéir à quoi ?

Obéir : quand le dogme consiste en des règles issues du bon sens et de la raison, des règles qui servent le bon fonctionnement de la société et l'intérêt commun. Car, évidemment, nulle société ne peut exister sans règles. Notamment pour ce qui est de gouverner un pays.

Désobéir : quand le dogme impose en priorité (pour ne pas dire en totalité) des règles issues d'une vision à court terme, de réactions à chaud aux événements qui font l'actualité (et sans cesse modifiées au gré des sondages d'opinion) avec, pour finalité principale, d'aller toujours dans le sens des intérêts privés de quelques privilégiés, ainsi qu’ont pratiqué bien des dirigeants élus ou réélus plus ou moins récemment...

Hélas pour la France, trop de dogmatisme empêche d'avoir une vision et une analyse claires de la réalité pour doter le pays d’un dogme capable de satisfaire les besoins légitimes de la Nation.

Souvent, malgré des éléments de réflexion inadaptés ou erronés, le pur dogmatique persiste et signe. Tel un capitaine du Titanic qui tient “quoi qu'il en coûte” à faire boire de force à tous les passagers du bateau France, un whisky avec un glaçon, il maintient le cap en direction de l'iceberg.

Puisque dimanche, dans son dernier discours, Emmanuel Macron y a fait à nouveau comme étant un élément fondamental de son “Parce que c'est notre projet”, prenons par exemple l'écologie.

Le dogme en vigueur dans les instances gouvernementales est celui du tout-électrique, plus précisément d’une utilisation généralisée de la voiture électrique. Persister et signer dans cette voie alors qu'on se rend compte non seulement que cela a ses limites, mais qu'en outre, à terme, ce genre de véhicules pollue davantage, laisse à penser qu’on dépasse les bornes. D'abord parce que produire l'électricité que ces voitures consomment a un impact négatif sur l'environnement supérieur à l'impact positif de leur utilisation, et qu'il faut également multiplier les bornes (de recharge). Ensuite parce que l'impact négatif qu'ont sur l'environnement leurs batteries usagées est supérieur à l'impact négatif qu’ont les véhicules à essence ou fonctionnant au diesel. En sus,la fabrication de ces batteries nécessite des métaux rares dont ne dispose pas la France, la rendant dépendante de ressources naturelles. Dans ce cas, pourquoi ne pas soutenir la recherche et la production de piles à combustible ?

Idem pour la baisse des émissions de CO2 à laquelle aspire le Président, alors que dans le même temps, il refuse de baisser la taxe sur les carburants, au prétexte que c'est elle qui finance la transition écologique. Là, nous sommes confrontés au dogme de l'écologie politiquement correcte imposée aux Français, comme si la France allait seule sauver la planète ou faire baisser la température de deux degrés...

Comme le dit un rugbyman de mes amis, le Président tourne le dos à la réalité. La boussole du bon sens semble ne plus lui indiquer le bon pôle.

Si je vous parle de ce rugbyman, c'est parce qu’au cours de l’un des matchs de l’équipe de France, il m'a fait part d'une idée intéressante, qui pourrait peut-être ramener Jupiter sur terre.

Il s’est inspiré du poing levé des athlètes afro-américains lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Tommie Smith l’un de ces hommes au gant noir l’a décrit dans son autobiographie "Silent Gesture” ("Geste silencieux") comme étant un salut aux droits de l’homme, pour proposer l’idée que voici.

Protocole oblige, le président du pays organisateur va devoir se fendre d'un discours lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de rugby. Alors plutôt que de huer, siffler, ou insulter le chef de l’Etat comme lors de son discours d'inauguration, pourquoi ne pas envisager un geste silencieux ?

Dès l'annonce du stade du discours de clôture faite par le speaker, pourquoi ne pas faire silence et regarder ailleurs, vers l'extérieur ? À l'extérieur des convictions élyséennes opposées à la dure réalité du quotidien de millions de Français, et à l'extérieur du stade, l'enceinte où, le temps d'un match, le peuple oublie ses maux (“Du pain et des jeux”).

En effet, quelle meilleure réponse à quelqu'un qui, replié sur lui-même, tourne le dos à la réalité ?

Imaginez la scène, si les 80 000 spectateurs du Stade de France faisaient cela. Tels les poings levés des athlètes américains à Mexico, l’épisode ne manquerait pas de faire couler beaucoup d’encre en France et à l’international.

Le président français prendrait alors peut-être enfin conscience du fossé énorme existant entre sa politique et la réalité matérielle des Français.

Laissons-lui le bénéfice du doute jusqu'à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde, et tentons de transformer l'essai à la manière de notre ami rugbyman.

Plus fort que le dogme : le geste silencieux.