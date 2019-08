Canada: un Français attaqué et tué par un ours alors qu'il campait

Un Français de 44 ans, prénommé Julien, et vivant en Seine-Saint-Denis, a été tué par un ours jeudi dernier près du fleuve Mackenzie, à Tulita dans le nord-ouest du Canada.

Selon Le Parisien, qui rapporte l'information, le quadragénaire était accompagné de Camille, une amie qui a prévenu les secours mais, sous le choc, ne s'est pas épanchée sur les circonstances exactes de l'attaque.

Julien et Camille avaient entamé le 1er août un long périple de 1.500 kilomètres qui consistait à descendre en canoë-kayak et en totale autonomie le fleuve Mackenzie depuis Fort Providence (leur pointe de départ) jusqu'à Inuvik.

Les deux amis ont été visiblement attaqués en pleine nuit par cet ours qui les a surpris dans leur sommeil. Toujours selon Le Parisien, la bête aurait alors saisi Julien par le cou et l'épaule avant de l'emporter avec lui dans la forêt.

Les drames de ce genre sont rares mais sont toujours d'une extrême violence et bien souvent mortelles.

Fin juillet, près de Vancouver, un homme de 45 ans qui faisait du VTT en pleine forêt, avait été attaqué par un ours. Sérieusement blessé à l'abdomen et aux jambes, il avait riposté avec un couteau et s'en était finalement sorti.