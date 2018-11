Hauts-de-Seine: Lyes Alouane victime d'une violente agression homophobe

Lyes Alouane, jeune homme de 23 ans qui a grandi dans une cité à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et qui a décidé d'assumer publiquement son homosexualité pour défendre les droits de la communauté LGBT, aurait été victime d'une violente agression homophobe.

Quelqu'un a posté un message via son compte Twitter ce vendredi 23, signalant que le militant LGBT venait "de se faire tabasser" et qu'il avait pris la "direction des urgences".

Lyes Alouane avait récemment évoqué dans le magazine Têtu les insultes et les violences qu'il a subies dès le collège à cause de son physique efféminé.

Lyes viens tout juste de se faire tabasser, direction les urgence, les forces de l’ordre de Gennevilliers sont arrivées 40 minutes après l’agression. #homophobie #NoGoZone — Lyes Alouane (@Lyes_Alouane) 23 novembre 2018

Le 9 novembre dernier, il a d'ailleurs organisé un rassemblement à Gennevilliers pours les jeunes homosexuels qui, comme lui, ont toujours subi et subissent encore au quotidien la haine des autres.

"Je veux me rapprocher de ces jeunes. Leur dire d’appeler les lignes d’écoute, de choisir de se défendre plutôt que de ne rien faire. C’est en en parlant qu’on va pouvoir régler ce problème", avait-il expliqué à Têtu.

Ce vendredi, après cette nouvelle agression, la maire de Paris Anne Hidalgo lui a apporté son soutien et en a appelé aux élus locaux pour que le plan parisien contre les violences LGBTphobes soit étendu à toute l'Île-de-France: "Ne nous résignons pas à ce qu'une partie de notre territoire soit frappée par l'intolérance, les discriminations et les violences. Chaque citoyenne et chaque citoyen doit pouvoir vivre librement et en sécurité, à Paris et dans le Grand Paris".