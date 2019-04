L'accusateur de Pierre Palmade reconnait avoir menti sur le viol

L'humoriste est lavé des accusations de viol qui pesait sur lui depuis la plainte d'un Algérien de 19 ans à son encontre. Pierre Palmade et son accusateur, un jeune homme, ont été placés en garde à vue jeudi matin à Paris pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Plus tard dans la soirée, la garde à vue du comédien a été levé.

En effet, comme le souligne le journal Le Parisien, "le plaignant, Abdelhaim H., a reconnu devant les policiers avoir menti". Il est d'ailleurs toujours en garde à vue pour "violences et dégradation d’un bien appartenant à autrui".

Le quotidien a dévoilé le déroulement présumé des faits: "L’affaire a pris corps dans la nuit de mercredi à jeudi lorsque le comédien rencontre le jeune Algérien dans une discothèque parisienne". Les deux hommes sympathisent et poursuivent la soirée ensemble sur fond de consommation d'alcool et de cocaïne au domicile du comédien. Ils ont une relation intime. Les faits prennent une tournure différente lorsqu'au "petit matin, pour une raison encore inconnue, le jeune Algérien devient violent et casse divers objets dans le domicile. Il menace aussi de mort l’acteur, qui appelle aussitôt la police".

Lire aussi – Pierre Palmade en garde à vue dans une enquête pour viol et violences

Lorsque les policiers arrivent Abdelhaim accuse Pierre Palmade de l'avoir violé. Les deux hommes sont alors placés en garde à vue. Au bout de plusieurs heures de régime coercitif, le jeune homme va reconnaitre avoir menti au sujet du viol. Il pourrait donc être poursuivi pour "dénonciation calomnieuse" en plus des dégradations et des violences qu'on lui reproche déjà.

Quant à Pierre Palmade, des poursuites pourraient être engagées contre lui pour "détention et usage de stupéfiants" si les expertises médicales s'avèrent positives.