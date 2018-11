Lot: la gare de Figeac détruite par un incendie impressionnant (photos)

Un important incendie s'est déclenché dans la nuit de mercredi 21 à ce jeudi 22 à la gare de Figeac dans le Lot. Le bâtiment, mis en service en novembre 1862 et par lequel environ 160.000 voyageurs transitent chaque année (uniquement par trains régionaux), a été ravagé par les flammes.

Sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, les habitants de cette petite commune de moins de 10.000 âmes ont témoigné de leur peine de voir cette gare détruite.

Des photos et des vidéos du drame circulent. On peut y voir la gare de Figeac encore fumante, le toit complètement réduit en cendres, et de nombreux pompiers autour pour venir à bout du sinistre.

Les pompiers ont dû intervenir vers 4h30 du matin après que l'agent de permanence de la SNCF a donné l'alerte en constatant les premiers dégagements de fumée.

Aucune victime n'est heureusement à déplorer mais les dégâts matériels sont considérables. Pour l'heure les autorités sont incapables de communiquer sur l'origine de cet incendie. Une enquête va être menée mais il va d'abord falloir déblayer ce qui s'est écroulé.

Le trafic SNCF a été fortement perturbé toute la journée. Aucun train n'a pu circuler entre Brive et Rodez, et entre Capdenac et Aurillac. La société ferroviaire a mis en place des bus de substitution.

Des retards dus à la suppression de certains trains ont été constatés sur d'autres lignes, notamment celle reliant Cerbère à Avignon.