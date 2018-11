Meurtre d'Alexia Daval - zolpidem, tétrazépam, tramadol: ces médicaments qui sèment le doute

Alors que Jonathann Daval doit être une nouvelle fois auditionné par les juges ce jeudi 29, un nouvel élément de l'enquête vient ajouter des questions quant à la mort de sa femme Alexia, dans une affaire où les théories et versions se sont multipliées.

Selon Le Parisien, trois substances médicamenteuses ont été retrouvées dans l'organisme de la victime. Il s'agit de zolpidem (un hypnotique utilisé comme somnifère), de tétrazépam (un décontractant musculaire) et de tramadol (un antalgique opiacé). Une prise de médicament suspecte au regard de certaines déclarations.

En effet, selon l'entourage d'Alexia Daval, celle-ci souhaitait avoir un enfant. Elle avait d'ailleurs fait une fausse couche en 2017. Or ces médicaments sont contre-indiqués chez les femmes cherchant à tomber enceinte. Déjà, l'idée qu'ils auraient pu lui être donnés à son insu est évoquée.

Le zolpidem et le tétrazépam avait déjà été prescrits à Alexia Daval. Il est donc possible qu'elle en ait conservé et pris à l'occasion. Son époux a assuré qu'elle prenait régulièrement des somnifères. Mais elle n'a jamais eu d'ordonnance concernant le tramadol dont les effets secondaires peuvent être redoutables.

Selon l'expertise, la jeune femme en a ingéré de manière répétée, notamment fin 2016. Elle aurait alors parlé à sa sœur de "crises" et de "black out", elle aurait même tenu un discours incohérent par téléphone à sa mère.

Jonathann Daval a affirmé, dans ses versions contradictoires, que sa femme était parfois prises de crises d'agressivité dont elle ne se souvenait ensuite plus. Ce médicament peut causer "hallucinations, état confusionnel, troubles du sommeil, délire, anxiété et cauchemars" ou encore lors de l'arrêt du traitement "troubles psychologiques et modifications de l’humeur", précise la notice. Mais cela ne concerne qu'un cas sur 1.000 environ, et personne à part le suspect n'a jamais évoqué de tels comportements de son épouse.

Alexia Daval avait-elle réellement des crises de violences? A-t-elle pris ces médicaments de son plein gré? Des questions qui s'ajoutent à celles entourant cette affaire. Les parties civiles ont demandé que l'historique médical de Jonatahnn Daval soit étudié, notamment pour savoir s'il s'était vu prescrire ces médicaments.