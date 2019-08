Nouméa: accusations de pédophilie contre le directeur d'une garderie

Le directeur d'une garderie de Nouméa a été interpellé et placé en garde à vue vendredi suite à des accusations de pédophilie. Selon Les Nouvelles-Calédoniennes, il y aurait au moins trois victimes, âgées de 4 à 11 ans, et les faits se seraient produits entre 2016 et août 2019.

Des parents ont donné l'alerte après que leur enfant de 4 ans a brutalement changé de comportement et a commencé à faire des réflexions étranges.

Le suspect, âgé de 55 ans, a été mis en examen pour "agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité". Il a été placé en détention provisoire.

Au cours de sa garde à vue, le quinquagénaire a partiellement reconnu les faits selon Alexis Bouroz, le procureur de la République.

Une enquête a été ouverte et les forces de l'ordre cherchent à savoir si au cours de ses années d'exercice cet homme a pu faire d'autres victimes.

Ce samedi matin, deux véhicules de l'établissement dans lequel travaillait le suspect ont été incendiés, mais aucun lien n'avait encore été établi avec l'affaire concernant le directeur.