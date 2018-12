La bronchiolite est de retour: plusieurs régions en alerte rouge

L'épidémie de bronchiolite s'étend dans les régions françaises. Cette maladie infantile touche particulièrement les enfants de moins de deux ans. Chaque année, un tiers des bébés français est atteint.

Dans son dernier bulletin publié le 21 novembre dernier, Santé Publique France indiquait que les Hauts-de-France, les Pays-de-la-Loire, l'Ile-de-France, la Guadeloupe et la Martinique étaient au cœur de l'épidémie.

Les habitants de la Normandie, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA traversent eux une période de pré-épidémie.

Il n'existe pas de vaccin pour éviter la bronchiolite ni de médicament pour la soigner et la maladie doit être prise au sérieux par les parents d'enfants âgés de moins de deux ans. La maladie tue plus que la rougeole en France.

La pathologie provoque une inflammation des bronches et empêche les plus jeunes de respirer correctement et peut même provoquer des difficultés pour ingurgiter de la nourriture.

Pour éviter de contracter la maladie, il faut surveiller la température des enfants et leur déboucher régulièrement le nez afin que les symptômes s'estompent au bout d'une semaine, voire moins. Pas mesure de sécurité, il est cependant conseillé aux parents d'emmener leur enfant à l'hôpital s'ils ont le moindre doute.