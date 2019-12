Pourquoi les mutuelles augmentent leurs tarifs en 2020

Pour la Mutualité française, l’augmentation moyenne de 3 % sur les cotisations des mutuelles n’est pas supérieure aux années précédentes, malgré la mise en place du 100 % santé.

En 2020, les cotisations des mutuelles santé augmenteront de 3 % en moyenne, a annoncé la Fédération nationale de la Mutualité française. Ces augmentations de cotisations « augmenteront dans les mêmes proportions que les années précédentes » a pris soin de préciser Thierry Beaudet, son président. Comme pour minimiser la mauvaise nouvelle.

Des dépenses de santé qui augmentent

Selon la FNMF, qui représente plus de 500 mutuelles en France, cette hausse est simplement consécutive à celle de la consommation de biens et soins médicaux, ou CBSM. Une manière de déminer le terrain (sensible) de la mise en place du 100 % santé, autrement dit le RAC0 (Reste à charge zéro) sur les dépenses des ménages pour les soins dentaires et optiques, et dans une moindre mesure, auditifs.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a en effet demandé aux mutuelles de « jouer le jeu » de cette réforme, sachant que ces dernières financeront un quart du reste à charge (contre 75 % pour l’Assurance maladie), soit 250 millions d’euros. Ce surcoût constitue un argument pour ceux qui estiment que l’augmentation des cotisations pourrait être plus importante, à l’image du responsable des études de l’UFC Que Choisir.

100 % Santé et loi du marché

S’exprimant dans Le Magazine de la santé de France 5 mi-novembre, Mathieu Escot avait ainsi déclaré : « Évidemment, si les complémentaires ont à rembourser davantage de soins, ça va se retrouver sur les cotisations. Il y a une espèce de non-dit entre les pouvoirs publics et les mutuelles, même si les mutuelles expliquent de leur côté que l’augmentation n’est pas liée au 100 % santé ».

Certaines complémentaires santé ont en effet clairement annoncé que le coût de cette réforme ne serait en aucun cas répercuté sur leurs assurés. D’autres ont même d’ores et déjà parlé de gel tarifaire pour 2020, les 3 % d’augmentation constituant, rappelons-le, une moyenne.

Cette modération des prix obéit certes à l’appel de la ministre de la Santé, mais aussi à une réalité économique, celle de la concurrence. Dès la fin de l’année 2020, en effet, les assurés pourront résilier à tout moment (après un an) leur contrat de complémentaire santé pour se tourner vers une offre plus intéressante.