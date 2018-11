Taxe d'habitation: dernier jour pour payer sous peine de majoration

Le gong de fin va bientôt sonner pour les retardataires avec la menace de majoration pour ceux qui ne respecteraient pas le dernier délai. C'est en effet ce mardi 20 la date limite de paiement de la taxe d'habitation, cet impôt local dû aussi bien par les propriétaires que par les locataires.

La date initiale du paiement était fixée, pour les contribuables, au 15 novembre. Mais comme c'est le cas année après année, les contribuables qui choisissent le paiement en ligne se voient accorder un délai de cinq jours supplémentaires, ce qui porte donc au 20 novembre le clap de fin. Après minuit, il sera trop tard.

Pour rappel, il ne s'agit pas exactement de "payer" sa taxe d'habitation avant le 20 mais de transférer via son compte personnel sur impots.gouv.fr l'ordre de virement depuis sa banque, en sachant que le virement effectif se fera normalement, lui, aux alentours du 27 novembre.

Pour rappel, et pour les plus "modernes", il est aussi possible de payer avec son smartphone ou sa tablette en téléchargeant l'application Impots.gouv permettant de régler la note en flashant un code imprimé en bas à gauche de la première page de l'avis d'imposition.

En cas d'oubli, pas de panique pour autant. Vous serez certes pénalisé par une majoration de 10% du montant de la taxe (et jusqu'à 40% après 30 jours de mise en demeure sans paiement). Mais vous pourrez demander à l'administration fiscale une remise gracieuse de ladite majoration si vous payez dans les plus brefs délais et a fortiori si vous n'avez pas accumulé récemment des incidents de paiement auprès du fisc. Sachez cependant que si la pratique de la remise est courante, elle n'est absolument pas garantie. Mieux vaut donc ne pas faire partie des retardataires!