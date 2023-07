Jean Lassalle, Kheiron et Natasha Saint-Pier : "Les Traîtres" saison 2 sur M6

DÉPÊCHE — Après que la première saison a rencontré un franc succès l'année dernière, M6 diffuse la saison 2 de son émission "Les Traîtres" dès ce mercredi soir. 18 personnalités aux profils très variés vont s'affronter dans ce jeu inspiré du "Loups-garous de Thiercelieux". Parmi elles, Jean Lassalle a fait forte impression.

C'est un "jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis", tourné début mars au cœur du château de Val Lanobre dans le Cantal, et présenté par le drôle de magicien Éric Antoine. 18 candidats répartis en deux équipes : 15 "loyaux" et 3 "traîtres".

Entre honnêteté et mensonge

Durant la journée, tout le monde participe à des épreuves psychologiques ou physiques façon Koh-Lanta, et les gagnants remportent des lingots d'argent qu'ils mettent de côté. Une fois par jour, comme dans le jeu de rôle de Thiercellieux, les candidats restants discutent tous ensemble et décident d'éliminer un joueur (de l'autre équipe, idéalement). La nuit, seuls les traîtres se réunissent et éliminent un loyal (généralement le plus suspicieux). À chaque manche, un seul joueur est protégé par un collier d'immunité qu'il aura remporté dans la journée.

Le jeu continue de cette manière jusqu'à ce qu'il ne reste que des traîtres, ou que des loyaux. Les vainqueurs partagent la somme d'argent mise de côté au cours des épreuves et la reverse à une association de leur choix.

Pour rester jusqu'au bout, il faut être attentif, rusé, et prêt à mentir ! Pour ce faire, comme lors de la première saison, M6 affiche une distribution pour le moins éclectique.

De Jean Lassalle à Nathasha Saint-Pier

Comme le rapporte Allociné, on retrouvera pour cette saison Nathalie Marquay-Pernaut et son fils Tom Pernaut, le couple d’influenceurs sportifs Tibo Inshape et Juju Fitcats, la chanteuse Nathasha Saint-Pier, la comédienne Charlotte de Turckheim, le candidat de Koh-Lanta Claude Dartois, Laura Flessel, ancienne championne olympique d’escrime, l’humoriste Kheiron, le comédien Vincent Desagnat, l’animateur Guillaume Pley, la créatrice de contenus Andy Raconte, le cuisiner Norbert Tarayre, l’animatrice météo Gennifer Demey, la star d’Affaire Conclue Caroline Margeridon, le philosophe et essayiste Vincent Cespedes et Kristofer Hedia, le champion de "N’oubliez pas les paroles !" Cerise sur le gâteau... Jean Lassalle est aussi de la partie !

"Mes fils sont venus me voir alors qu'ils sont toujours très prudents avec moi. Ils m'ont dit : Cela va te sortir de ta zone de confort. Tu vas découvrir autre chose, tu vas découvrir des hommes, des femmes de tranches de notre société dont tu ne parles pas, alors vas-y !", raconte-t-il à l'émission. En plus de ça, il a avoué à Éric Antoine s'être demandé "si Charles de Gaulle l’aurait fait" !

Reste à savoir s'il a fait long feu, lui qui disait aussi être "venu un peu à reculons". "J’avais à peine lu le règlement du jeu et j’ai mis du temps à comprendre qu’il n’y avait pas un traître, mais trois à découvrir", s'amuse-t-il.