Orange: un congé respiration d'un an rémunéré accordé à certains salariés

Prendre un « congé respiration » pour ensuite revenir plus motivés dans l’entreprise. C’est ce que peuvent faire certains collaborateurs d’Orange depuis janvier 2022. Le groupe du CAC 40 expérimente ce programme inédit qui permet à ses salariés de s’absenter durant trois à douze mois en touchant 70% de leur salaire. Un congé pensé pour tous les collaborateurs de l’entreprise, qu’ils soient cadre ou non.



Ce dispositif inédit est réservé aux personnes qui ont intégré l’entreprise il y a au moins 10 ans et qui occupent le même poste depuis au moins un an. Pas question cependant de partir faire le tour du monde. Pour bénéficier de ce programme, explique le Directeur des Ressources humaines Gervais Pellissier aux Échos, « les salariés doivent rejoindre des structures ou programmes qui participent à l’intérêt général » : certains s’engagent dans une ONG, d’autres choisissent d’enseigner, de se former, ou encore d’exercer dans une autre entreprise.

Mais attention, il ne s’agit pas de fournir de la main d’œuvre gratuite à des entreprises qui pourraient se la payer, explique encore Gervais Pellissier. « L’idée est d’apporter l’expertise de nos collaborateurs à des structures qui en ont besoin, qui démarrent leur activité ou qui se relancent après un plan de sauvegarde par exemple. » Dans ce cas de figure, si l’entreprise en question accepte de les payer, la rémunération totale ne doit pas dépasser celle qu’ils percevaient initialement chez Orange.



80 collaborateurs ont pris ce congé respiration



Limité pour l’instant à 250 salariés par an (sur les 76 000 que compte le groupe en France), le dispositif pourrait, à terme, être élargit à 1000 salariés par an. Et, pourquoi pas être accessible aux salariés qui ont moins de dix années d’ancienneté.



Parmi les 80 collaborateurs qui ont fait ce choix jusqu'à présent, il y a notamment Delphine Ponge, UX Designer depuis 2021 et précédemment dans les RH chez Orange : depuis le mois de juin, elle œuvre au sein d’une association d’aide aux personnes déficientes visuelles. Et, raconte-t-elle aux Échos, a découvert une autre manière de travailler, davantage à l’extérieur que derrière un ordinateur.



Brehima Diarra, commercial depuis onze ans, est pour sa part en formation pour devenir agent de footballeur et a pour objectif d’aider ses frères dont l’un est joueur professionnel et l’autre aspire à le devenir. Mais il compte aussi de revenir chez Orange, sans doute sur un autre poste et dans un autre pays.



Orange saura courant 2023 si son pari de donner un peu d’air à ses fidèles collaborateurs pour mieux les réintégrer s’avère payant.