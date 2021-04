Confinement : ruée sur les travaux, les délais des artisans explosent

Le confinement oblige à rester plus longtemps et plus souvent chez soi, c’est le principe. Une des conséquences imprévues, c’est que l’on a plus de temps pour inspecter son intérieur, pour imaginer les améliorations possibles, et donc pour se lancer dans des travaux. Selon francetvinfo.fr, c’est pourtant une mauvaise idée: ne pensez même pas à contacter un artisan, car les délais ont explosé à cause de la surcharge de demande.



Refaire sa salle de bain, la peinture, faire poser un parquet… il faudra attendre



Après une année d’épidémie, de confinements et de restrictions, il est facile d’imaginer que les délais pour des travaux ont augmenté. Mais peu sont conscients de l’ampleur de la surcharge des artisans: de nombreux professionnels du bâtiment ont déjà leurs agendas remplis jusqu’à l’année 2022 ! Les commandes avaient en effet fortement augmenté suite au premier confinement; aujourd’hui, en plein troisième confinement, la demande de travaux a littéralement explosé. Les délais d’attente moyens ont donc au minimum doublé pour tout type de travaux: de la pose de poêle à granulés, à la rénovation de salle de bain, en passant par l’installation de piscine, tous les secteurs sont touchés.



Pénurie de matériaux (bois, acier et isolants)



Outre les commandes plus nombreuses, c’est maintenant la pénurie de matériaux qui ralentit les travaux. Certains fournisseurs de matières premières ont fermé pendant le premier confinement et ont du mal à suivre la demande. Beaucoup d’entre eux sont maintenant en rupture de stock, ce qui ajoute aux difficultés pour réaliser les travaux et les ralentit encore plus. À cela s’ajoute une forte hausse du coût des matières premières: les prix s'envolent même pour les fournisseurs étrangers et les travaux risquent donc de coûter plus cher qu’en période de demande normale ou basse. Enfin, il faut aussi compter avec les arrêts-maladie ou les quarantaines des cas contacts, qui touchent aussi les professionnels du bâtiment. Avec tous ces problèmes qui pèsent sur le secteur des travaux, il vaut mieux redoubler de patience et se résigner à réaliser les travaux quand la fièvre de la rénovation sera passée.