Google Doodle : et James Naismith créa le basket-ball

On aurait pu imaginer que Google choisisse de célébrer la naissance de Martin Luther King, le 15 janvier 1929. Mais non, le Doodle du jour nous parle de l’inventeur du basket-ball, James Naismith.

La date du 15 janvier correspond à ce jour de 1892 où James Naismith, professeur de sport dans le Massachussetts, publia les treize règles originelles de ce sport dans le journal de l’établissement dans lequel il enseignait, le Springfield College.

Comment l’homme eut l’idée de créer le basket-ball ? Wikipédia nous le raconte en expliquant qu’il cherchait à occuper ses étudiants en hiver entre les saisons de base-ball et de football américain. L’autre objectif de James Naismith était d’inventer un nouveau sport où l’adresse serait plus importante que la puissance et la rapidité.

C’est ainsi qu’un jour de 1891 le professeur de sport eut l’idée d’installer deux caisses de bois sur les rampes d’un gymnase, à une hauteur de 3,05 mètres (10 pieds), qui est toujours aujourd’hui la hauteur officielle des paniers (pour les adultes). Le but du jeu était de faire rentrer un ballon dans ces caisse : le basket-ball était né !

Pour l’anecdote, le premier match de l’histoire se déroula le 21 décembre 1891 et s’acheva sur un score de 1-0.

Aujourd’hui, le basket est le deuxième sport le plus pratiqué dans le monde derrière le football, porté par la puissante et spectaculaire NBA américaine. En France, la discipline rassemblait 668 367 licenciés pour la saison 2019/2020.