Une maison solaire sans chauffage ni climatisation, un brevet français

C'est un concept français qui date d'une dizaine d'années, mais qui fait de plus en plus parler de lui par les temps qui courent. À Cosswiller (Bas-Rhin), à l’ouest de Strasbourg, Eric Wasser a inventé l'Heliodome, une maison solaire qui se passe de chauffage et de climatisation.

La "maison solaire" régule elle-même sa température

Alors que l’augmentation des prix de l’énergie fait trembler les porte-monnaies du monde entier, voilà qu'une nouvelle maison pourrait nous faire économiser. Certains ont réussi la transition vers l’autonomie énergétique de leur maison. Une famille bretonne montrait récemment l’exemple de l’autonomie en eau, grâce à la récupération de l’eau de pluie. C’est au tour de la "maison solaire" de faire parler d’elle : plus de stress en utilisant la climatisation ou le chauffage, car la maison est tellement bien conçue qu’elle régule elle-même sa température !

Il s’agit d’une maison dont l’orientation et l’isolation ont été optimisées au maximum, pour conserver l’intérieur frais l'été et chaud l’hiver. Le secret est une orientation plein sud, et une isolation très efficace à base de laine de bois et de liège. La Voix du Nord met en lumière cet exemple de promesse d’autonomie énergétique. Équipée d’une gigantesque verrière de 160 m² et dix mètres de haut, quadrillée de métal, cette maison de 200 m² rappelle une toile d'araignée, ou un diamant incliné. Elle est capable de couvrir jusqu’à 80 % des besoins thermiques grâce à son exposition et son inclinaison, pensées pour tirer le maximum du soleil en fonction de sa trajectoire, quotidienne et annuelle. En hiver, la maison sera bien réchauffée par le soleil, alors que l'été, elle sera complètement à l’ombre et conservera la fraîcheur. Des panneaux solaires permettent en outre de chauffer l’eau.

Un concept qui séduit en France, en Suisse et en Allemagne

L'heureux propriétaire de cette maison, qui est aussi responsable de sa conception, est Eric Wasser, ébéniste et designer de 65 ans, ancien meilleur ouvrier de France. Il a consacré plusieurs décennies à peaufiner ce concept breveté. Et cela fonctionne, car le concept d’Heliodome a déjà conquis une dizaine de propriétaires, qui vont profiter de cette maison solaire en France, en Suisse et en Allemagne.