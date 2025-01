Marc Zuckerberg - un virage à 180 degrés un peu tardif et un mea culpa encore moins convaincant.

Ce 20 janvier 2021 dès sa prise de fonction à la Maison-Blanche comme 47ème président des Etats-Unis, Donald Trump a signé une ordonnance sur la liberté d'expression qui vise à empêcher l'interférence des agences fédérales dans la liberté d'expression - un des décrets les plus importants de la première journée de présidence de Trump.

Et, donc il n'est pas étonnant que certains hommes d'affaires aient fait leur coming-out politique quelques jours avant,. Ils devaient sentir le vent tourner. Ce fut le cas très remarqué de Mark Zuckerberg. De pro-Biden « à mort » qu'il était encore juste avant que ne tombassent les résultats définitifs de l'élection présidentielle américaine de 2024, il est subitement passé à un pro-Trump officiel « fanatique revendiqué » de la liberté d'expression.

En effet, dans une vidéo du 7 janvier 2025 postée sur un de ses réseaux (Facebook), et relayée par les deux autres (Instagram et Whatsapp), le patron de Meta a déclaré ceci :

C'est un virage à 180 degrés par rapport à la politique de censure qu'il a eue depuis la période covid. À savoir au principal concernant l'origine du virus, le port du masque, le confinement, l'obligation vaccinale, les effets secondaires du vaccin et les traitements alternatifs, concernant le réchauffement climatique et concernant la guerre en Ukraine, la politique de Meta ayant consisté à censurer systématiquement et immédiatement tout contenu (publications et commentaires) allant un tant soit peu ou davantage à l'encontre de la version officielle. La propagande étatique mondialisée.

Et, c'est pour tenter de justifier ce virage à 180 degrés que, dans cette même vidéo, Mark Zuckerberg s'est fendu d'un mea-culpa. Un mea-culpa succinct et tout sauf convaincant, que je vous ai retranscrit dans le paragraphe ci-dessous en italique en optant exprès pour un vocabulaire et une syntaxe infantiles.

Pourquoi ?

Parce que visiblement, c'est à des personnes d'un âge mental de neuf ans, dix ans grand maximum, que Mark Zuckerberg a fait le choix de s'adresser.

Et il a bien fait !

Seule une personne de cet âge mental-là peut croire à de telles balivernes, galéjades et billevesées. Se laisser berner par ce baratin de bas-étage et de bas niveau. Prendre ça pour un mea-culpa sincère, et dès lors accorder du crédit aux promesses qu'il a faites concomitamment :

« Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas gentil. Et en plus, je le savais que c'était pas bien. Mais ce n'est pas de ma faute. Non. C'est la faute au méchant Joe Biden : c'est lui qui m'a forcé.



D'abord il m'a trompé.

Si-si. Je me rappelle : c'était un jeudi.

Juste un peu avant le Big-Bang, il m'avait dit que, promis-craché-juré ! c'était vrai ce qu'il disait sur le covid, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, et la mission Appolo. Et que tous ceux qui disaient le contraire sur Internet, c'était des complotistes. Des terroristes très très vilains, pires qu'Oussama Ben Laden et Georges W. Bush : La fine équipe du 11.

Mais en fait tout est faux ou presque. Même le Père-Noël. En vérité il n'a jamais habité en Laponie. J'ai vérifié sur Google.



Et quand j'ai compris qu'en réalité il m'avait menti, Joe Biden il m'a obligé à continuer à supprimer les publications qui disaient la vérité, et qui du coup disaient le contraire de ce que lui il dit.

Il m'a envoyé les tueurs à gages qu'on voit dans « Matrix », et celui qui a des lunettes de soleil noires fluo, il m'a dit que si je ne faisais pas exactement tout ce qu'il me disait de faire, il rajouterait mon nom sur la liste de Jeffrey Epstein et sur celle de Puff Daddy.



Voilà. Donc c'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo : c'est pas ma faute à moi.

Moi je suis un gentil. Je suis pour la liberté d'expression. Elle doit être totale, complètement totale. C'est marqué dans la Constitution. Et c'est pour ça que ceux qui veulent empêcher que la liberté d'expression, elle soit totale, il faut les empêcher de s'exprimer.



Et surtout, Donald Trump il est génial. Lui, tout ce qu'il dit, c'est vrai.

C'est le plus meilleur bon Président des États-Unis qu'on n'a jamais eu.

Plus mieux encore que Georges Washington et Benyamin Nétanyahou.

Et, d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire : j'ai voté pour lui en 2024.

La preuve ! J'ai donné un million de dollars pour sa cérémonie d'investiture.

Donc vous pouvez me croire quand je vous dis pareil que, promis-craché-juré, désormais c'est fini : plus jamais je ne censurerai les publications non-conformes à la réalité. Je supprimerai uniquement les publications qu'on me dira de supprimer, et seulement si cette fois je suis sûr et certain à 100 % que la C.I.A. et les services secrets américains ils disent la vérité vraie. À savoir comme ils l'ont fait avec les armes de destruction massive en Irak.



J'étais tout jeune à l'époque, mais je m'en souviens très bien.

Au fait. Vous avez vu comme je suis viril et sportif à donf maintenant ?

Ça c'est depuis que, grâce à Donald Trump et Robert Kennedy JR, et à mon grand ami Elon Musk, je sais que le wokisme c'est hasbeen.



Non parce que sur ça aussi il m'a menti, Joe Biden. Le LGBT++ c'est KK.

So, Make America great again ! Fight-Fight-Fight ! Et tous à fond vers le transhumanisme !

Et utilisez mes réseaux : Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp. Ça c'est le plus important.

N'utilisez pas Tik-Tok, Signal et Telegram : eux ils font que de la désinformation et de l'ingérence. »