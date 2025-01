La France, malade de Trump

OPINION -

Depuis plusieurs mois, la presse française est littéralement obsédée par Donald Trump ; dans un magazine en ligne comme A.O.C. (Analyse Opinion Critique), quasiment pas une semaine sans un nouveau texte à charge contre lui et son supposé fascisme. Chez Mediapart, idem. Tous les plateaux de télé et de radio (surtout celles subventionnées) ne parlent que de ça, à longueur de plaintes dégoulinantes de bons sentiments, quand ce n’est pas la haine teigneuse, inexpugnable… vorace. Rien à garder de tout ce bruit, guère différent d’un discours raciste, hitlérien pour tout dire. Vociférations, haine et ressentiment contre le Temps et son « il était » : il était un temps où la France pouvait rivaliser avec la modernité américaine ; elle n’est plus rien, totalement dépassée dans presque tous les domaines, sauf encore le vin et le luxe. Dans cette rage d’impuissance, elle doit tout détruire, surtout ce qui la dépasse ; et c’est bien normal ; c’est arrivé très souvent dans l’Histoire. Donc, je résume : nous avons vécu pendant 4 ans la présidence d’un fasciste à la Maison Blanche, sans le savoir ? Nous dormions, ou quoi ? Pourtant, personnellement, j’allais très souvent aux États-Unis, pour mon travail, à cette époque : je n’y ai jamais rien remarqué de spécial ; pas d’émeutes ; tout avait l’air de fonctionner à peu près bien, l’économie aussi… jusqu’au Covid. Ce n’est qu’au bout de quelques semaines de Crise Covid et d’aberrants lockdowns que j’ai appris qu’il y avait un affreux Führer à la tête des U.S.A… Ah ? C’est ami que j’avais là-bas, à New York, qui m’apprit que Trump était un nouveau Hitler… Hein ? C’est que le diable montrait des réticences à succomber à la folie covidiste, bien qu’il eût fermé les vols depuis et vers la Chine avant tout le monde, dès février 2020… et que les Démocrates l’eussent alors critiqué pour isolationnisme (sic). Il réitérerait pour les vols depuis et vers l’Europe le 11 mars 2020, portant un coup de grâce au secteur… Qu’à cela ne tienne ! Fasciste, il était devenu ; fasciste il serait, pour jusqu’à la Fin des temps… Sans le savoir, pendant 4 ans, nous avions constamment évité le pire (même si dans la réalité il ne déclencha pas de nouvelle guerre, mais c’est un « détail » de l’Histoire). Plus tard, j’apprendrais, en voyant des émissions en replay de CNN que c’est sur cette chaîne d’information qu’on le traitait nuit et jour de nouveau Führer. Dites une énormité une fois, ça passe inaperçu ; répétez-la mille fois, cela devient une « vérité » : simple comme du Goebbels !… Le pire, c’est que 5 ans plus tard, c’est la presse française dans sa quasi-entièreté (et sauf quelques médias alternatifs et indépendants) qui a repris ce mantra : Trump fasciste ! Trump fasciste ! … lassant ! Mais surtout peu argumenté : juste L’Insulte suprême pour discréditer définitivement quelqu’un.

Pourtant, ce qui m’a définitivement décidé à écrire ce texte, c’est un post sur X du « journal » dit Charlie Hebdo appelant carrément et directement au meurtre de son nouveau conseiller, vrai acolyte dans son mouvement MAGA (Make America Great Again), j’ai nommé monsieur Elon Musk.

Si vous allez sur la page X de ce canard, vous trouverez tout un tas immonde et quasi pornographique de « dessins » tous saturés d’une haine intégrale du milliardaire américain, où il est d’ailleurs tagué (en bleu). On m’a signalé une faute de grammaire dans ces deux lignes : ils auraient dû écrire « too many », et non pas « to many » ; mais peu importe. Ce qui importe, c’est l’appel au meurtre direct du patron de X, avec balle et cible. Cela m’étonne que ce dessin ne soit pas tombé sous le coup de la loi… mais bon, on sait qu’il est fort protégé par tout un appareil d’État… Passons.

Les mots tuent ; les dessins aussi. Cela rappelle le tristement célèbre journal de collaboration Je suis partout, avec ses appels incessants à la haine des Juifs considérés comme boucs-émissaires de tous nos maux de l’époque (tiens, tiens ?…). Cela évoque aussi les journaux satiriques allemands et autrichiens des années 30-40 caricaturant sans cesse les artistes juifs et noirs, surtout les modernistes, comme des dégénérés.

Donc résumons : la France étouffe sous un endettement de plus de 3 000 milliards, l’économie stagne, les entreprises continuent de délocaliser leurs productions, les faillites d’entreprises ont explosé (plus de 65 000 en 2024), la natalité s’effondre (plus que 1,6 enfants par femme, rendant l’abrogation de la réforme des retraites plus que hasardeuse…), la censure sur Twitter (avant son rachat par Elon Musk) et Facebook (voir les Twitter et Facebook Files) a coûté des centaines de milliers de vies par perte de chance médicale ; mais le problème numéro Un de la caste médiatico-politique française semble être de quitter et d’appeler à quitter X car le « fasciste » Elon Musk y a supprimé la censure (ils omettent de dire que des « notes de la communauté » y sont tout aussi efficaces, et beaucoup moins liberticides). « Ô Mar-a-Lago, unique objet de leur ressentiment ! » Étrange sens des priorités… et encore plus étrange notion de la Liberté…

IGNORANCE IS STRENGH

WAR IS PEACE

En réalité, et il est tout à fait passionnant de suivre Musk sur X à cet égard, le patron de Tesla a montré, à de nombreuses reprises, qu’il y a eu une translation de l’échelle droite/gauche sur l’échiquier politique américain depuis 50 ans : plus le temps a passé, et plus des idées considérées comme centristes il y a 20 ou 30 ans sont devenues tout à coup « d’extrême-droite ». De plus, il y a eu une inflation des insultes politiques dans la presse et la « littérature » universitaire américaine : une véritable épidémie ! Une contagion des termes « raciste », « misogyne », « xenophobe », « homophobe », « transphobe », « patriarcat », etc., et ce tout à fait à rebours de ce que tout le monde peut constater de lui-même dans la société réelle : beaucoup moins de racisme aux USA aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle, quand les traces de la ségrégation raciale étaient encore fraîches. Ce graphique le (dé)montre très bien :

Quant à la tolérance des minorités sexuelles, il est évident qu’elle s’est améliorée de beaucoup dans les mœurs. Leurs droits aussi. En fait, ce sont les médias et les brochures universitaires qui ont inventé de toutes pièces une épidémie d’intolérance imaginaire ! Comme dans Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romain, tout mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans est devenu un raciste qui s’ignorait…

Elon Musk a publiquement avoué être atteint du syndrome d’Asperger en 2021 ; cette forme particulière de l’autisme des surdoués explique sûrement une partie du rejet qu’il suscite à son endroit. Dans le Philosophie Magazine de mai 2021, on lisait ceci : « L’entrepreneur excentrique ne cache d’ailleurs pas qu’il a souvent du mal à être compris dans un monde où les manières de penser sont normalisées : “Je ne suis pas diabolique, seulement incompris.” » Cela rappelle une formule célèbre de Sade dans une lettre à sa femme : « Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur ; c'est celle des autres. »

Sade encore, et je conclurai ce texte sur cet extrait de sa Justine ou Les malheurs de la vertu, l’un des sommets de la langue française de tous les temps :

« C’est le vice qui, gémissant d’être dévoilé, crie au scandale aussitôt qu’on l’attaque. Le procès de Tartufe fut fait par des bigots ; celui de Justine sera l’ouvrage des libertins, je les redoute peu » (c’est moi qui souligne « vice »).

Eh bien, les vicieux, #QuittezX, maintenant !…