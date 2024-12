Quand l'élite mondiale célèbre Notre-Dame, l'ombre de Victor Hugo plane sur les conflits de notre époque

Lettre à tous nos politiques et journalistes.

Samedi 7 décembre à Notre Dame, nous attendons tout le gratin du monde « civilisé » qui vient salir l’âme de Victor Hugo.

Une longue liste d’invités est attendue, Macron dans son élément, Brigitte en… j’hésite entre Dior et Vuitton.

Les Biden, Joe, Jill et peut-être Hunter, maintenant que papa est intervenu…et leur triste CIA qui fait merveille en Ukraine.

Charles et Camilla, les présentoirs à pierre précieuses, et leur triste MI6 qui fait merveille en Ukraine.

Ces anglo-saxons et leurs guerres perpétuelles des indiens aux ukrainiens, faites le compte !

Volodymyr et son Olena, Cartier elle aime la marque, Volodymyr les propriétés, Olena les bijoux, tout cet argent… Zelensky, chef des tatoués, qui font merveille en Ukraine.

Présents, Hollande, Minsk, les diaboliques, Boris Johnson et Ursula von der Leyen, battez-vous, nous fournirons les canons, les millions et on vous fera une remise sur les cercueils.

Ces Goebbels, il faut vous préparer les gueux, les russes vont attaquer l’Europe… ignoble.

Evidemment tout l’audio-visuel va nous polluer pendant des heures, avec aux 20H les meilleurs moments. Nos chaînes d’infos et leurs plateaux avec ses poules caqueteuses, ces coqs castrés et tous ces Nivelle des temps modernes, nous parlerons encore et encore du conflit avec la même propagande à laquelle toute personne bien informée ne croît pas.

Il faut rappeler, marteler, que cette guerre a été provoquée depuis 2004 par les anglo-saxons, ce sont ces mêmes anglo-saxons qui le disent, il faut les croire.

Dans cet empire du mensonge, peu de voix s’élèvent, heureusement nous avons nos journalistes indépendants, de toutes nationalités, ceux qu’on nomme « des pro-russes » qui sont sur le terrain et qui s’expriment sur Télégram au péril de leur vie, Zelensky n’aime pas les indépendants, il est où Pavel Macron ?

Sur Télégram, vous avez les vidéos que nos 20H ne montrent jamais. Depuis 2014…

Des enfants russophones qui sortent des caves et qui ont déjà les cheveux gris, terrorisés par les tatoués de Zelensky … les photos des fillettes déchiquetées par Caesars Macron, les enfants brulés vifs dans leur bus, etc etc etc, attention ces images peuvent choquer.

En fond de télé, ces enfants qui se piétinent pour un morceau de pain, combien de pains, un seul canon Macron ? Le regard de ces enfants hagards qui cherchent leur mère dans les décombres, des armes, de la désolation, des armes encore.

Évidemment, tout cela n’est possible qu’avec l’aide des occidentaux, les mêmes qui viendront à Notre Dame, la conscience en paix « tu ne tueras point » « Soyez en paix avec tous les hommes ».

« Depuis six mille ans, la guerre plaît aux peuples querelleurs, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs » Victor Hugo.

Il a eu raison François de préférer nos amis Corses !