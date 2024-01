Blocages autoroutiers, négociations à Matignon et menaces sur le Salon de l'agriculture

FRANCE - Les agriculteurs de Haute-Garonne bloquent l’autoroute A 64 depuis le jeudi 18 janvier. Le blocage de l'A 68 est prévu dès demain, mardi 23 janvier. La mobilisation devrait bientôt s'étendre à d’autres départements du territoire français.

La simplification, la réponse du gouvernement

Gabriel Attal reçoit lundi 22 janvier à Matignon les représentants du syndicat agricole FNSEA afin de calmer la colère des agriculteurs. Le 21 janvier, sur le plateau du 20 Heures de TF1, le ministre Bruno Le Maire leur a exprimé son soutien. A l’instar du ministre des Finances allemand, Christian Lindner, il estime qu’il faut simplifier les normes qui étouffent le monde agricole. Le patron de Bercy dit avoir sollicité la mobilisation de 100 inspecteurs par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Ces agents auront pour mission de vérifier, dans les négociations en cours entre les distributeurs et les agriculteurs, que le revenu des producteurs soit protégé et que "la loi Egalim soit strictement et rigoureusement appliquée".

Le projet de loi concernant l'installation de nouveaux agriculteurs, qui devait être présenté le 23 janvier, est d’ailleurs reporté de "quelques semaines". Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a indiqué dimanche 21 janvier que ce report s'accompagnera d'un volet "simplification", en réponse aux manifestations en cours.

Boycott du Salon de l’agriculture ?

Dès le blocage de l’autoroute A 64, les agriculteurs ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés par de simples annonces, mais qu'ils réclamaient des mesures concrètes. Ils ont expressément demandé la venue de Gabriel Attal.

Jérôme Bayle, l’éleveur de bovins qui organise le blocus de l’autoroute à Carbonne (Haute-Garonne), s’est d’ailleurs dit prêt à "monter à Paris, boycotter le Salon de l'agriculture et paralyser la capitale avec nos tracteurs". L’ouverture du célèbre salon, le 24 février prochain, s’annonce animée...