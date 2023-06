Crise des enseignants : 1 250 postes non pourvus, les candidats non-admis en renfort

DÉPÊCHE — Une nouvelle fois, les syndicats sonnent l'alerte quant au cruel manque d'enseignants. Mardi 20 juin, ils indiquaient que plus de 1 250 postes n'ont pas été pourvus au concours externe de professeurs des écoles.

"L'effondrement est dramatique dans les académies de Créteil, Versailles et la Guyane", s'alarme la secrétaire générale du syndicat SE-Unsa, Élisabeth Allain-Moreno. "La crise du recrutement est devenue une véritable hémorragie que rien ne vient stopper", poursuit-elle, jugeant "vital que le ministère de l'Éducation nationale réagisse".

Bien qu'il y ait moins de postes perdus cette année que la précédente, la courbe tend toujours vers le bas. Comme le rapporte l'AFP, d'après des données accessibles sur la plateforme Cyclades du ministère de l'Éducation nationale, 1 264 postes n'ont pas été pourvus sur les 8 174 postes ouverts pour le concours externe de professeurs des écoles. Il s'agit du concours principal.

In fine, cela signifie donc que 84,5% des postes offerts ont été pourvus, contre 75,7% en 2022.

Les académies de Versailles, Créteil et de Guyane, traditionnellement déficitaires, sont particulièrement touchées : 605 candidats admis à Créteil pour 1 166 postes (soit 561 postes non pourvus), 707 à Versailles pour 1 285 postes (578 postes non pourvus) et 50 en Guyane pour 165 postes (115 postes non pourvus).

Pour l'instant, le ministère de l'Éducation attend que les chiffres soient "consolidés" avant de réagir. Cela dit, on sait déjà quelle sera leur première mesure : recourir aux meilleurs candidats... parmis ceux qui n'ont pas été admis aux concours... C'était une demande des syndicats.

"Cette autorisation intervient de manière anticipée par rapport à l’année dernière" pour permettre aux académies de les affecter "en même temps que ceux inscrits sur la liste principale", explique l'AFP.