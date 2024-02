Des retraités reconvertis en agents de sécurité pour les JO 2024

Si vous avez plus de 64 ans et souhaitez participer au grand chantier des Jeux olympiques 2024, le gouvernement peut faire de vous un véritable agent de sécurité. C'est en tout cas ce que propose la dernière campagne d'information signée par France Travail et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Il n'est jamais trop tard, ni pour se reconvertir, ni pour ficeler l'organisation des Jeux. Après les chômeurs et les étudiants, c'est au tour des retraités d'être appelés pour entrer dans l'arène. Conjointement, France Travail et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) se sont adressés à eux pour les inciter à devenir des agents de sécurité privée, et ainsi contribuer à l'événement de l'année.

Les chiffres relayés par la préfecture d'Île-de-France sont un peu troublants : besoin de 17.000 agents de sécurité en moyenne par jour, 9.500 employés jusqu'ici, dont seulement 1.500 ont suivi la formation spéciale de 106 heures.

Sur les 186.000 retraités d’Île-de-France potentiellement concernés, il faudrait donc en convaincre au moins 6.000. Pour les motiver, la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques a expliqué que "l'objectif est bien d'informer certains retraités de l'opportunité de bénéficier [...] du financement de la formation pour exercer des missions de sécurité événementielle pendant les Jeux".

Membre de cette délégation, Michel Cadot a indiqué début janvier que les contrats de sécurité privée seraient signés "mi-février". Avant d'avouer que "cela ne veut pas dire pour autant que les agents seront au rendez-vous".