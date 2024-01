Deux tiers des Français veulent voir Élisabeth Borne quitter le gouvernement

Si tant est qu'elle ait déjà été haute, la cote de confiance d'Élisabeth Borne atteint ses plus bas niveaux pour ce début d'année 2024. Selon deux sondages publiés le 4 janvier, 66% des Français demandent le départ de la Première ministre.

D'après le baromètre Elabe, qui a rendu compte des résultats aux Échos, seuls 23% des sondés font confiance à la distributrice de 49.3 pour "affronter efficacement les principaux problèmes" du pays. D'après une autre étude réalisée par Odoxa pour Le Figaro, 66% des Français demandent son départ. "Jamais ils n'avaient été aussi nombreux à vouloir se séparer d'elle", note l'institut. Allons-nous vers un énième remaniement signé Macron ?

Peut-être. Il faut dire que d'après les sondages, il n'y a que deux ministres actuels que les Français préféreraient voir rester plutôt que partir : Gabriel Attal et Bruno Le Maire. D'ailleurs, 36% de Français estiment que le ministre de l'Éducation nationale ferait "un bon Premier ministre", suivi par son collègue de l'Économie à 31%.

Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, dont le nom circule ces derniers jours pour Matignon, arrive bon dernier avec seulement 10%.

Plus généralement, le classement des personnalités politiques les plus populaires affiche toujours l'ex-Premier ministre, Édouard Philippe, à la première place avec 41% d'opinions positives. Mais l'étoile montante de la macronie qu'est Gabriel Attal le suit de près, avec 39% d'opinions positives. Suivent les deux chefs du Rassemblement national Marine Le Pen (36%) et Jordan Bardella (33%), eux aussi en hausse.

À gauche, c'est François Hollande qui arrive premier, avec 31% d'opinions positives.