Le Parlement adopte un texte pour faciliter le passage du permis de conduire

DÉPÊCHE — Lundi 12 juin, le Parlement a adopté une proposition de loi visant à faciliter le passage du permis de conduire en informant mieux les jeunes, et en réduisant les délais avant l'examen.

L'Assemblée nationale a voté à 70 contre 1 ce texte porté par Sacha Houlié, député Renaissance et président de la commission des Lois. L'élu de la Vienne veut rendre l'obtention du permis "plus accessible, plus rapide et moins chère".