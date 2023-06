À Lyon, une subvention pour un duo "écosexuel" performant nu en public fait tiquer

DÉPÊCHE — À Lyon, la majorité écologiste veut proposer une subvention de 1 500 € pour le duo d'artistes "Lundy Grandpré". L'ennui, c'est qu'ils performent parfois nus devant des enfants, au milieu d'un jardin dans lequel on trouve des sextoys, promouvant par là ce qu'ils appellent l'"écosexualité". Tout le monde n'est pas emballé par l'idée...

Sur leur site internet, Akène Lenoir (danseur formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon) et Lucile Genin (designeuse d’espace formée à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon) se présentent ainsi : "Toustes les deux performeur·ses, iels s’amusent à déconstruire les frontières entre arts vivants, arts visuels et performances. Le duo joue des règles de l’art afin de créer des formes plurielles, définitivement pluridisciplinaires et joyeusement inclassables."

Le 29 juin prochain, le maire de la ville Grégory Doucet et l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert, organiseront un vote en faveur d'une subvention pour "Lundy Grandpré". Le hic, c'est que certaines de leurs vidéos passées ont refait surface, et ont du mal à être digérées par l'opposition. Dans l'une d'elle, une performance intitulée "Devenir Larve" présentée en 2022, on voit les comédiens évoluer nus au milieu d'un jardin, à la façon d'une larve. Mais encore, on aperçoit aussi des sextoys... et des enfants dans le public. Une manière de faire vivre la "botanique jubilatoire" et l'"écosexualité", selon le duo d'artistes. Pour Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon, c'en est trop :

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Contactée par Le Figaro, Nathalie Perrin-Gilbert assure que cette vidéo a été décontextualisée : "Elle a été tournée il y a deux ans en sortie de résidence artistique. La représentation a eu lieu devant des gens du centre d'art où cette résidence avait lieu et devant des compagnies. Les enfants présents étaient accompagnés et les parents savaient quel spectacle ils allaient voir. Ce n'était pas dans l'espace public et pas destiné au grand public."

Mais il n'y a pas que cette vidéo qui fait tache. "Lundy Grandpré" est aussi épinglé pour les tisanes de plantes médicinales vendues sur leur site. Parmi elles, "Musculafion" est à base d'origan et d'ortie, "Yoga Je t'aime" de mélisse et lavande, et "Tsunamiiii" d'armoise et romarin. On y trouve aussi "L'Antidouleur", écrit avec le A des anarchistes, représentant une femme frappant sur un policier.

En faveur de cette montée en puissance du "wokisme", selon les mots de Pierre Oliver, Nathalie Perrin-Gilbert martèle : "Je ne suis pour aucune forme de censure culturelle. Les champs artistiques sont multiples et nous soutenons également des projets hyper classiques d'art lyrique, par exemple."

Rendez-vous au conseil municipal le 29 juin prochain.