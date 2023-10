Marseille : Une manifestation pour dénoncer "le massacre des services publics"

"Le gouvernement Macron est en train de massacrer les services publics", déplore Roselyne Garcia lors d'une manifestation à Marseille, ce vendredi 13 octobre. Avec quelques milliers d'autres personnes, elle est venue défiler pour "vivre, travailler, vieillir dignement" et ne pas dépendre "de la charité".

Ils étaient 10.000 selon la CGT, mais 2.100 selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. En tout cas, beaucoup de femmes ont répondu à l'appel de l'intersyndicale.

"Nos parents et nos grands-parents ont lutté pour que la France ait un régime de protection sociale, que les gens ne doivent pas vivre de la charité. Le gouvernement Macron est en train de massacrer les services publics, la protection sociale, on peut en témoigner, nous les retraités", affirme auprès de l'AFP Roselyne Garcia, du syndicat des retraités Solidaires.

Quelques mètres plus loin, Coline Beltrando, médecin généraliste et psychiatre, témoigne "du manque de personnel soignant partout" : "En psychiatrie, au lieu de recruter du personnel, l'État ferme des lits", rappelle-t-elle. "Beaucoup de services d'urgence manquent de personnel, les médecins deviennent exaspérés, les patients aussi", ajoute cette femme de 35 ans, son stéthoscope autour du cou.

Armelle Salaun, représentante syndicale CFDT qui travaille aux douanes, regrette "la multiplication des réorganisations" et "l'affaiblissement" de l'administration douanière. "Pourtant, la douane est un service public essentiel pour les citoyens et les entreprises. On contrôle les produits importés, on contribue à la lutte contre le blanchiment du trafic de drogue", souligne-t-elle en espérant plus de personnel et moins de réorganisation permanente.

Au sein du cortège, certains ont les larmes aux yeux, tristes de ne plus avoir les moyens de "bien aider le public".