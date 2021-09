A Paris, les manifestants maintiennent la pression malgré les changements de dernière minute de la préfecture de police

Ils sont encore des milliers à descendre dans les rues ce samedi 18 septembre. Le collectif de l’Union citoyenne pour la liberté organise un banquet sur la route devant les grands restaurants dont ils regrettent que ces derniers appliquent le contrôle du pass sanitaire. Si ces restaurateurs sont obligés d’appliquer la loi, les manifestants espèrent qu’ils se lèveront pour faire reculer cette loi.

A la mi-septembre, un peu moins de gens manifestent, les protestants se montrent compréhensifs envers ceux qui ne peuvent se déplacer car ils voient une grande fatigue de la part de chacun, en plus de la fatigue habituelle de la rentrée : « on n’a jamais vu les gens aussi fatigués à la rentrée, on manifeste le samedi mais on a travaillé toute la semaine. Le gouvernement nous épuise des deux côtés. »

Pour ces résistants, ces rassemblements sont toujours l’occasion de se retrouver, on combat et on crée du lien en même temps. De réelles amitiés se sont tissées ces derniers mois lors de ces protestations. Ils se sont encore retrouvés ce samedi. Accompagnant chaque pas, les discussions sont intenses, les arguments fusent, des informations échangées, les gens sont cultivés et continuent d’engranger le plus d’informations possibles. C’est une vraie soif d’apprendre et de transmettre que l’on constate sur ces rassemblements.

La préfecture semble vouloir bloquer ces manifestations. Pour rappel, avant ce samedi elle avait délivré les autorisations de manifester au dernier moment, incitant certains journaux à dire qu’il n’y aurait qu’un rassemblement ce jour-là. Les gens n’ont pas pu s’organiser pour venir sur Paris, ce sont les résistants les plus motivés qui ont pu aller chercher l’heure et le lieux de ces rendez-vous dont les autorisations sont arrivées à peine 24 heures avant le début des protestations.

L’Union citoyenne pour la liberté devait arriver à Port-Royal malgré leur demande de marcher jusqu’à la place du Trocadéro. A Port-Royal, les manifestants se trouvent parqués sur une petite voie de bus, complètement en dehors des lieux de pouvoirs ou de visibilité. De leur côté, Florian Philippot et Sébastien Philippart qui avaient joint leurs forces ont eu l’ordre au dernier moment d’annuler leur marche et de se cantonner à une manifestation statique. C’était la journée du Patrimoine et la préfecture a bien profité de cet élément pour en faire un prétexte à bloquer ces rassemblements pourtant autorisés.

A noter que la marche de l’Union citoyenne s’est déroulée dans le calme le plus total.