Sécurité : 78 millions d'euros de grenades pour équiper les forces de l'ordre

C'est la plus grosse commande relative au maintien de l'ordre depuis dix ans. Le ministère de l'Intérieur vient de débourser 78 millions d'euros pour s'équiper en grenades. Certains des modèles commandés n'ont encore jamais été utilisés.

Le 10 novembre 2022, l'État publiait un appel d'offres unique en son genre, que Politis dévoilait en exclusivité. À ce moment-là, il prévoyait d'y mettre 38 millions d'euros pour huit lots différents de grenades.

Un an plus tard, comme le montrent les résultats publiés dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), ce sont finalement 78 millions d'euros qui ont été déboursés. C'est quatre fois plus qu'en 2018, lorsque le ministère de l'Intérieur avait sorti 17 millions pour 660 000 grenades et 740 000 moyens de propulsions.

Voici ce qui a été acheté, tel que décrit dans l'accord :

1. Grenades de maintien de l'ordre et moyens de propulsion à retard et bouchons allumeurs ;

2. Moyens de propulsion à retard 56 millimètres à portée 200 mètres ;

3. Moyens de propulsion à retard d'exercice ;

4. Cartouche-grenades 40 millimètres ;

5. Cartouches-grenades 56 millimètres à effet sonore et lacrymogène à portée 80 mètres ;

6. Cartouches-grenades 40 millimètres à effet sonore ;

7. Grenade à main à effet sonore ;

8. Grenades de maintien de l'ordre 40 millimètres.

Remporté par l'entreprise française Nobel Sport, le premier lot représente à lui seul plus de la moitié de la commande (près de 40 millions d'euros). Parmi les entreprises gagnantes figurent aussi Alsetex et Rivolier. Si certains modèles tels que les grenades "à effet sonore et lacrymogène" sont déjà bien connus des forces de l'ordre, et des manifestants, d'autres le sont moins.

Par exemple, les "cartouches-grenades 40 millimètres à effet sonore" du sixième lot, qui devraient être propulsés par lanceur, et non à la main comme c'est le cas habituellement.

En tout cas, les forces de l'ordre seront armées pour garder la paix.