Un youtubeur se vante de toucher 1.800€ d'aides sociales par mois "sans rien foutre"

"Je perçois le cumul AAH, ASS et APL jusqu’au 31 décembre 2026. Soit 1.800 euros net par mois." Et tout ça "sans rien foutre" ! "Mertel" raconte son histoire de fraudes sociales sur YouTube et propose d'aider qui veut à "l'imiter" en échange de 300 euros. Très vite, sa vidéo tourne sur les réseaux et remonte jusqu'aux oreilles du gouvernement...

"Je suis en très bonne santé, j’ai mes jambes, je marche, j’ai mes yeux, je vois, je respire […] mais j’ai fait valoir un handicap invisible auprès de la MDPH" raconte le Youtubeur surnommé "Mertel". "Je suis juste handicapé sur le papier, parce que je me suis arrangé avec un médecin. Je l’ai manipulé.", assure-t-il, fier de toucher l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en plus de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et des APL.

Entre lundi et mardi, sa vidéo a créé l'émoi sur Internet et le gouvernement en a vite pris conscience. Depuis, ses comptes YouTube et Twitter (X) ont disparu.

"Ma réponse est claire : zéro impunité avec les fraudeurs.", a réagi Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. "J’ai immédiatement diligenté un contrôle CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales) et saisi la MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées). En quelques heures, cet individu a été identifié. Si une fraude est avérée, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées.", a-t-elle expliqué mardi sur Twitter.

Hier, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave a indiqué qu'un délit de "promotion de la fraude" fiscale et sociale figurera dans le projet de loi de finances 2024, présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres.

De son côté, l'avocat du surnommé "Mertel" a réagi auprès de l'AFP : "L'enquête administrative prouvera, sans aucun doute possible, que les aides accordées à notre client ne sont aucunement le fruit d'une duperie à la solidarité et que leur attribution, née de procédures administratives longues et complexes, régulièrement suivies et actualisées par les services de l'État, n'est pas indue." Selon lui, le jeune homme n'est "ni un fraudeur ni un arnaqueur". Il serait bien atteint "d'importantes vulnérabilités psychiatriques" reconnues et "identifiées par le corps médical depuis 2005".