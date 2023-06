Conflits armés : 2022, l'année la plus meurtrière du siècle

GUERRES - Le rapport annuel publié hier, mercredi 28 juin, par le groupe de réflexion Institute for Economics and Peace (IEP) révèle une augmentation du nombre de décès dus aux conflits armés au cours de l’année dernière.

Selon le Global Peace Index de l'IEP, près de 238 000 personnes ont perdu la vie dans l'un des conflits armés actuels dans le monde en 2022, soit 96% de plus que l'année précédente. Ce chiffre représente le taux de mortalité le plus élevé observé dans de telles conditions en ce début de siècle et depuis 2014, année du génocide rwandais.

Au total, 79 pays ont connu une recrudescence massive des tensions, en particulier l'Éthiopie, le Myanmar, l'Ukraine, Israël et l'Afrique du Sud. Les guerres en Ukraine et en Éthiopie ont causé le plus grand nombre de décès en 2022, avec respectivement quelque 83 000 et 100 000 victimes liées aux conflits.

Les pays les plus "pacifiques", selon le rapport, sont l'Islande, le Danemark, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Pour la sixième année consécutive, l'Afghanistan est le pays le moins en situation de paix, suivi du Yémen, de la Syrie, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo.

L'Europe reste la région la plus pacifique du monde, malgré l'augmentation des investissements publics consacrés à la défense et les tensions régionales avec les pays voisins dues à la guerre en Ukraine.

En Amérique latine, l'Uruguay est le pays le moins dangereux, tandis que la Colombie est le pays le plus conflictuel. En général, malgré l'instabilité politique et l'omniprésence du crime organisé, la situation dans les pays d'Amérique du Sud s'améliore progressivement par rapport aux années précédentes.

Un impact économique

Alors que les conflits se multiplient, de plus en plus de pays réorientent les dépenses militaires vers d'autres priorités, telles que la santé, l'éducation, les infrastructures et la lutte contre les pandémies ; néanmoins, les dépenses militaires totales ont augmenté de 17% depuis 2008 (92 pays ont augmenté leur budget militaire), les augmentations les plus importantes provenant de la Chine (180 milliards de dollars), des États-Unis (70 milliards de dollars) et de l'Inde (40 milliards de dollars).

L'impact de la violence sur l'économie mondiale a augmenté de 1 000 milliards de dollars pour atteindre le chiffre record de 17 500 milliards de dollars, ce qui équivaut à 13% du PIB mondial (2 200 dollars par personne) et à 64% du PIB de l'Ukraine, en raison des dépenses militaires liées au conflit russo-ukrainien. La disparité de l'impact économique de la violence est frappante, les dix pays les plus touchés représentant en moyenne 34% du PIB, contre seulement 3% pour les dix pays les moins touchés.

"Après les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie, et maintenant en Ukraine, il est évident que les armées les plus puissantes ne peuvent pas s'imposer à une population locale disposant de ressources suffisantes", a déclaré Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP qui a également noté que "la guerre est devenue, dans la plupart des cas, ingagnable et un fardeau économique de plus en plus lourd".

Enfin, le document atteste également que les drones sont de plus en plus utilisés dans les conflits, comme en Ukraine, en Éthiopie et au Myanmar. Pour preuve, le nombre d'attaques a augmenté de 41% en 2022 et le nombre de groupes qui les utilisent de 24%.