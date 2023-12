Destitution de Trudeau : La pétition en ligne la plus signée de l’histoire parlementaire canadienne

Depuis le 24 novembre dernier, une pétition appelant à un vote de défiance à l’encontre de Justin Trudeau fait grand bruit au Canada. Elle a déjà recueilli plus de 340 000 signatures, devenant la pétition en ligne la plus signée de l’histoire de la « House of Commons » canadienne.

Rédigée par la députée conservatrice Michelle Ferreri et référencée sous le titre « e-4701 », cette pétition a de quoi faire trembler le Premier ministre canadien. En tout cas, il ne s’agit pas de tourner autour du pot.

Particulièrement bref, le texte explique que « le gouvernement actuel élu n'agit pas dans le meilleur intérêt de tous les citoyens », notamment parce que « les politiques de ce gouvernement ne s'alignent pas sur la crise à laquelle le Canada est confronté : coût du logement, violation des libertés civiles, inflation la plus élevée de l'histoire, politiques d'immigration déséquilibrées, imposition au point d'entraîner la pauvreté, affaiblissement de notre économie par l'importation de ressources naturelles que le Canada possède déjà et qu'il sous-utilise ».

Pour cela, Michelle Ferreri écrit que les citoyens canadiens ont « perdu confiance en Justin Trudeau et en la coalition libérale/néo-démocrate ».

Aussi la pétition appelle-t-elle à ce que l’Assemblée organise un vote de confiance à l’encontre de Justin Trudeau, et qu’elle tienne des élections 45 jours après le vote si celui-ci est remporté.

Les signatures sont encore ouvertes pour tous les Canadiens jusqu’au 24 décembre, mais étant donné que la pétition a déjà dépassé le précédent record de 287 000, il y a fort à parier pour que 2024 commence de façon musclée pour les libéraux.

Pour le moment, ce sont les États de l’Ontario — où est élue Michelle Ferreri, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique qui ont enregistré le plus de signatures ; respectivement 136 174, 81 261 et 54 497.