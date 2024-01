Échanges commerciaux record entre la Chine et la Russie en 2023

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais cela mérite d'être souligné. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record, avec des transitions d'une valeur totale de 240,1 milliards de dollars. Mécaniquement, les échanges avec les États-Unis ont ralenti.

Géopolitiques et politiques économiques sont liées. Depuis le début du conflit russo-ukrainien (février 2022), les rapports entre la Chine et les États-Unis se sont tendus, notamment parce que Xi Jinping n'a pas voulu condamner l'action de Vladimir Poutine. Au contraire, il s'est tourné vers lui pour travailler davantage leurs relations politiques et économiques.

Si bien qu'au début de l'année 2023, Pékin et Moscou avaient fixé à 200 milliards de dollars d'échanges leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record historique. Ce seuil a été franchi en novembre, pour finalement atteindre 240,1 milliards. Bien qu'ils soient toujours en deçà des échanges entre la Chine et les États-Unis (664,4 milliards), ils ont augmenté de 26,3% par rapport à l'année précédente, tandis que les échanges entre la Chine et les États-Unis ont diminué de 11,6%.

Les exportations sont historiquement un levier de croissance clé pour la Chine et leur performance a un impact direct sur l'emploi pour des milliers d'entreprises du secteur. Or, comme le rapporte l'AFP, l'an dernier a été marqué par neuf mois de repli des exportations chinoises.

Sur l'ensemble de l'année 2023, la totalité des exportations du géant asiatique se contractent (-4,6%), d'après les chiffres en dollars des Douanes. Il s'agit de leur premier repli depuis 2016.