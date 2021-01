Etats-Unis : des sénateurs républicains, dirigés par Cruz, s'opposent à la certification du collège électoral et demandent un audit d'urgence

Un groupe de sénateurs du GOP (Parti républicain américain, GOP est un acronyme pour Grand Old Party : le grand vieux parti) dirigé par le sénateur Ted Cruz, R-Texas, s'opposera à la certification le 6 janvier des résultats de l'élection présidentielle la semaine prochaine, à moins qu'il n'y ait un audit d'urgence des résultats de 10 jours par une commission électorale. Ces élus demandent la création d'une commission électorale pour vérifier les résultats. Cruz et les autres sénateurs affirment que les élections du 3 novembre "comportaient des allégations sans précédent de fraude électorale et de conduite illégale".

La déclaration complète en anglais se trouve sur le site du Sénateur Cruz.

Le Senateur Cruz n’est pas seul et il a été rejoint par les sénateurs Ron Johnson, R-Wisconsin, James Lankford, R-Oklahoma, Steve Daines, R-Montana, John Kennedy, R-Louisiane, Marsha Blackburn, R-Tennessee, Mike Braun, R-Indiana, ainsi que la Senatrice. Cynthia Lummis, R-Wyoming, Roger Marshall, R-Kansas, Bill Hagerty, R-Tennessee, et Tommy Tuberville, R-Alabama. (ndlr : le R est pour républicain)

Leur effort est distinct de celui annoncé par le sénateur Josh Hawley, R-Missouri qui a déclaré cette semaine qu'il s'opposerait à ce qu'il prétend être l'échec de certains États à suivre leurs propres lois électorales, - notamment la Pennsylvanie.

« La fraude électorale a posé un défi persistant dans nos élections, bien que son ampleur et sa portée soient contestées », ont déclaré samedi les élus dans un communiqué. « Dans tous les cas, les allégations de fraude et d'irrégularités lors de l'élection de 2020 dépassent toutes celles que l’on a pu voir au cours de notre vie. »

Aucune preuve de fraude électorale généralisée susceptible de modifier le résultat de l'élection n'a été présentée à ce jour. Des dizaines de contestations judiciaires déposées par l’équipe de campagne de Trump et ses partisans ont été rejetées par des juges à travers le pays.

Une source familière des efforts des sénateurs du GOP a déclaré à Fox News que c'était Cruz qui avait orchestré cette action quelques jours à peine avant la session conjointe du Congrès mercredi pour approuver officiellement les votes du Collège électoral élisant l'ancien vice-président Joe Biden.

Les élus affirment qu'il existe un précédent des démocrates s'opposant aux résultats des élections en 1969, 2001, 2005 et 2019. "Et, en 1969 et 2005, un sénateur démocrate s'est joint à un membre de la Chambre démocrate pour forcer les votes dans les deux chambres sur l'acceptation ou non. les électeurs présidentiels sont interpellés », ont-ils dit.

Les sénateurs et les sénateurs élus demandent au Congrès de nommer une commission chargée de procéder à un audit d'urgence de 10 jours des résultats des élections dans les États où les résultats sont contestés. Ils citent comme précédent la course de 1877 entre Samuel Tilden et Rutherford Hayes dans laquelle il y avait des allégations de fraude dans plusieurs États.

« En 1877, le Congrès n'a pas ignoré ces allégations, et les médias n'ont pas simplement rejeté ceux qui les soulevaient comme des radicaux essayant de saper la démocratie », ont déclaré les élusdans le communiqué. « Au lieu de cela, le Congrès a nommé une commission électorale - composée de cinq sénateurs, cinq membres de la Chambre et cinq juges de la Cour suprême - pour examiner et résoudre les retours contestés. »

« Nous devons suivre ce précédent. À savoir, le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électorale, dotée d'un pouvoir d'enquête et d'enquête complet, pour procéder à un audit d'urgence de 10 jours des résultats des élections dans les États contestés. Une fois terminé, chaque État devra évaluer les conclusions de la Commission et pourrait convoquer une session législative spéciale pour certifier une modification de leur vote, si nécessaire. »

Si cela ne se produit pas, les sénateurs ont l'intention de voter contre l'accréditation.

« En conséquence, nous avons l'intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n'étant pas 'régulièrement donnés' et 'légalement certifiés' (la condition légale), à ​​moins que et jusqu'à ce que cet audit d'urgence de 10 jours soit achevé », ont-ils déclaré dans leur document.

On ne sait pas s'ils rallieront d’autres membres du parti républicain à leur cause, étant donné que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a accepté publiquement la victoire de Biden. Alors que les élus notent que la plupart des démocrates et certains républicains voteront pour certifier les résultats, ils soutiennent qu'un audit augmenterait la confiance du public dans le processus.

« Ce sont des questions dignes du Congrès et qui nous sont confiées à défendre. Nous ne prenons pas cette action à la légère. Nous n'agissons pas pour contrecarrer le processus démocratique, mais plutôt pour le protéger », ont-ils déclaré. « Et chacun de nous devrait agir ensemble pour garantir que les élections se déroulent légalement en vertu de la Constitution et faire tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer la foi en notre démocratie. »

L'effort des sénateurs marque une victoire majeure pour les efforts répétés du président Trump pour contester les résultats de l'élection. Trump a affirmé à plusieurs reprises avoir battu Biden, qui a renversé un certain nombre d'États, dont la Géorgie et l'Arizona, pour surmonter les 270 votes du collège électoral nécessaires pour sécuriser la Maison Blanche.

L’équipe de Trump a lancé un certain nombre de contestations juridiques, tandis que Trump lui-même a exhorté les États ayant des gouverneurs et des législatures républicains à annuler les victoires de Biden - comme il allègue sans preuve que la fraude électorale généralisée a fait pencher la balance.

Les dirigeants du GOP au Sénat sont contre les efforts pour contester la victoire de Biden, McConnell exhortant les républicains à huis clos à ne pas contester les résultats des élections.

Mais si le groupe de sénateurs du GOP s'objecte, avec un effort similaire des républicains de la Chambre, la session conjointe du Congrès serait dissoute, et la Chambre et le Sénat se réuniraient alors séparément pour débattre des votes électoraux de tout État contesté.

Ensuite, chaque organe voterait pour accepter ou rejeter les votes contestés. Ensuite, la Chambre et le Sénat reprendraient la session conjointe.

Au Congrès, au moins 10 nouveaux républicains, élus pour la première fois, devraient soutenir une décision du représentant Mo Brooks, R-Ala. , pour s'opposer à la certification.

La dernière fois que cela s'est produit (et seulement la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis), c'était en janvier 2005, à la suite de la courte victoire de réélection du président George W. Bush sur le challenger démocrate John Kerry du Massachusetts. Un démocrate du Sénat - Barbara Boxer de Californie - et un démocrate de la Chambre - la représentante Stephanie Tubbs Jones de l'Ohio - s'y sont opposés. En 2017, une poignée de démocrates de la Chambre se sont opposés à la victoire de Trump sur Hillary Clinton, mais aucun démocrate du Sénat ne les a rejoints.

La liste des votes électoraux d'un État ne serait rejetée que si la Chambre et le Sénat votent pour le faire - ce qui est peu probable étant donné la majorité démocrate à la Chambre et la poussée des dirigeants du Sénat du GOP à certifier.

Extrait de la déclaration de Cruz.

Article original Fox News de Adam Shaw. Paul Steinhauser, Jason Donner, Marisa Schultz et Tyler Olson de Fox News ont contribué à ce rapport.



Traduit par FranceSoir