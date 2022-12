Faillite de FTX: arrêté aux Bahamas, Sam Bankman-Fried ne renonce pas à son audience d’extradition devant un tribunal

Clap de fin pour Sam Bankman-Fried ? Le fondateur et ex-patron de FTX, plateforme d’échange de crypto-monnaies qui a fait faillite en novembre, risque plus que jamais une extradition vers les États-Unis. Il a été arrêté ce lundi 13 décembre aux Bahamas “sur demande des autorités américaines”, a annoncé le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder. Les États-Unis, qui ont porté plainte contre lui, “vont probablement demander son extradition”, a-t-il encore fait savoir.

Après son arrestation, Sam Bankman-Fried a comparu devant un tribunal de première instance à Nassau. Le Premier ministre du royaume, Philip Davis, avait déclaré que les Bahamas et les États-Unis ont “tous les deux intérêt à ce que les individus associés à FTX, qui ont peut-être trahi la confiance du public et enfreint la loi, rendent des comptes”. Les Bahamas mènent ainsi “leur propre enquête criminelle sur l'effondrement de FTX", a-t-il ajouté.

Depuis la faillite de FTX début novembre, son fondateur ne s’est pas fait discret. Loin de là. Outre ses tweets, il a même enchaîné des apparitions médiatiques malgré le risque de procès pour fraude. Le 30 novembre dernier, il intervenait aux côtés de plusieurs personnalités lors du DealBook Summit organisé par le New York Times.

Selon le journal local Nassau Guardian, Bankman-Fried était au tribunal en présence de sa famille mais également des représentants de l’ambassade des États-Unis. La même source affirme que l’ex-patron de FTX “ne renonce pas à son droit à une audience d’extradition”, durant laquelle un juge doit décider de son extradition ou pas en Amérique.

BREAKING | Former FTX CEO Sam Bankman-Fried, who is facing criminal charges in the United States, told Chief Magistrate JoyAnn Ferguson-Pratt today that he is not waiving his right to an extraction hearing.