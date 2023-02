L'Espagne démarre sa livraison de tanks à l'Ukraine

Ils sont venus par la route et repartent par la mer. Le premier lot de 20 véhicules blindés de transport de troupes TOA M-113 a été chargé mardi 7 février au port de Bilbao à destination de l'Ukraine. Cet envoi que le ministère de la Défense espagnole traite depuis le mois d'août précédera l'envoi ultérieur de chars Leopard 2. L'Espagne débute ainsi son approvisionnement de matériel de guerre en coalition avec un certain nombre de pays européens soutenus par les États-Unis.

Le gouvernement espagnol s'est engagé à envoyer une vingtaine de véhicules blindés M-113 à destination de l'Ukraine pour faire face aux forces militaires russes. Ils sont connus sous le nom de TOA, Transporte Oruga Acorazado (transport blindé chenillé) et sont utilisés pour le transport de personnel militaire. Ces véhicules blindés de neuf tonnes atteignent une vitesse de 67,5 km/h et peuvent accueillir jusqu'à 13 personnes. Le cycle de vie de la plupart de ces M-113 TOA espagnols était déjà arrivé à leur terme. De fabrication américaine, ils ont commencé à arriver dans l'arsenal espagnol en 1963, suite à des accords militaires avec les États-Unis. Le M113 original a été développé et produit par la société américaine FMC Corporation. Il a été expédié à l'armée américaine en Europe en 1961 et a été utilisé pour la première fois au combat en avril 1962 au Vietnam (il est devenu le véhicule blindé le plus utilisé par les Américains dans cette guerre).

Mardi après-midi, vers 16 h 30, les véhicules blindés, gardés par des agents de la Guardia Civil, ont été conduits un par un dans la cale du cargo Finneco I, affrété par un agent maritime privé opérant dans le port de Bilbao. Ce cargo transportera les véhicules blindés vers un port de la mer Baltique pour les livrer à l'armée ukrainienne. L'Espagne enverra également à l'Ukraine des chars de combat Leopard 2A4, dont le nombre n'a pas encore été précisé par le ministère de la Défense. Ils seront à la disposition des autorités ukrainiennes à la fin du mois de mars ou au début du printemps.

La semaine dernière, l'Espagne a commencé la mise au point des chars Leopard 2A4 que le ministère de la Défense enverra à Kiev. Il s'agit, entre autres, de 53 chars désactivés depuis plus de dix ans et stockés au 41e groupe de soutien logistique de Casetas, à Saragosse. Cinq de ces chars se trouvent depuis la semaine dernière au siège de l'entreprise Santa Bárbara à Alcalá de Guadaíra (Séville), qui travaille déjà à leur réparation et à leur remise en état en vue de leur expédition en Ukraine. Les Léopards sont arrivés dans les forces armées en 1995, lorsque 108 unités ont été louées à l'Allemagne pour être utilisées dans les bases espagnoles, qui ont finalement été achetées dix ans plus tard pour 16,2 millions d'euros. Il s'agit de la version Leopard 2A4 et sera envoyée en Ukraine.

Aucun débat au Parlement

En l'absence de plus de détails sur l'opération, plusieurs partis politiques ont mis sur la table la nécessité pour le Parlement de débattre et de voter l'envoi de chars à l'Ukraine. Outre l'opposition frontale de Podemos, d'autres groupes alliés au gouvernement, comme ERC (Parti de gauche Catalane) et EH Bildu (Parti de gauche basque), ont exigé que la décision passe par le Congrès. Le député Gabriel Rufián a affirmé : "C'est le premier pas vers la démocratie". Cependant, le porte-parole de la présidence, Félix Bolaños, a expliqué que toutes les opérations en Ukraine "sont coordonnées avec tous nos partenaires et alliés, toujours sous le parapluie de l'Otan". "C'est dans ce contexte que toutes les décisions sont prises".

Précisément parce que l'accord a été adopté dans le cadre d'"un accord déjà approuvé" sur la fourniture de matériel, la décision d'envoyer des chars de combat à l'Ukraine n'aurait même pas à passer par le Conseil des ministres. Le PP, qui est favorable, a néanmoins demandé que la ministre de la Défense, Margarita Robles, se présente devant le Conseil des ministres pour donner des détails sur le plan du gouvernement.

Techniquement, la décision d'envoyer les chars Leopard en Ukraine ne nécessite pas l'approbation du Parlement, car il ne s'agit pas d'envoyer des "troupes". L'article 4.2 de la loi sur la défense nationale stipule que "le Congrès des députés est chargé d'autoriser, au préalable, la participation des forces armées à des missions hors du territoire national". Il ne sera donc pas question de chars au Congrès. Il s'agit d'une répétition des décisions précédentes sur le conflit, mais à cette occasion, l'envoi de chars peut être considéré comme un saut qualitatif. Le gouvernement n'en a toutefois pas tenu compte.

L'inquiétude d'une Troisième Guerre mondiale

La livraison de chars Leopard à Kiev a ravivé les tensions au sein de la coalition concernant la stratégie du gouvernement dans la guerre en Ukraine. "Il est temps de mener la voie diplomatique", a exigé la secrétaire générale de Podemos et ministre des Droits sociaux, Ione Belarra, avant de mettre en garde contre les conséquences "imprévisibles" de la nouvelle livraison, qu'Izquierda Unida a également rejetée. La vice-présidente Yolanda Díaz a évité un affrontement direct avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez, en prônant une "position stratégique autonome" en Europe "en faveur de la paix", même si elle a qualifié la mesure de "saut qualitatif" dans une "position d'armement qui suscite une énorme inquiétude dans la société espagnole et européenne".

"De nombreux experts nous avertissent que le déploiement de chars Léopard ne ferait que contribuer à l'escalade de la guerre et pourrait avoir une réponse imprévisible et très dangereuse de la part de la Russie", a déclaré M. Belarra lors d'une conférence sur les avancées et les défis en matière de droits sociaux en Espagne. "La paix viendra par la négociation et la désescalade, et c'est là que nous devons trouver l'Espagne. La paix est une condition de possibilité pour combler le fossé des inégalités et garantir les droits sociaux en Europe", a-t-elle souligné.

La secrétaire générale de Podemos a été la première à remettre en question la livraison d'armes décidée par le président Pedro Sánchez et a depuis lors fait de ce rejet un étendard, étant particulièrement actif au sein du Movimiento Europeo Por la Paz (Mouvement Européen pour la Paix), une alliance de partis et d'organisations de gauche en Europe promue après l'invasion russe en Ukraine. La belligérance de Belarra a ensuite contrasté avec le soutien du vice-président Díaz et des ministres Alberto Garzón et Joan Subirats à Sánchez, ce qui a ouvert une nouvelle brèche non seulement avec les socialistes - avec lesquels ils divergent habituellement sur la politique militaire - mais aussi au sein de Unidas Podemos.