La Cour suprême américaine bloque l'obligation vaccinale en entreprise, Biden "déçu", Trump "fier"

C’est un échec cinglant pour le président démocrate. La Cour suprême américaine a bloqué ce jeudi la décision de Joe Biden d'imposer la vaccination anti-Covid aux employés des entreprises de plus de 100 salariés.

Dans un communiqué, qui faisait suite à la décision de la Cour suprême, ce dernier a fait part de son désabusement. « Je suis déçu que la Cour suprême ait choisi de bloquer une requête de bon sens, susceptible de sauver des vies », écrit-il. Pour sa part, l’ancien président Donald Trump s’est félicité de cette victoire : « Nous sommes fiers que la Cour suprême ait résisté », a-t-il déclaré. Un sentiment largement partagé au sein du camp républicain.

Plusieurs personnalités de droite ont célébré cette annonce. La commentatrice politique Candace Owens est même allée jusqu'à évoquer « un jour merveilleux pour les non-vaccinés ».

A wonderful day for the unvaccinated!! Thank you SCOTUS. Now Congress needs to abolish OSHA for even making the attempt. https://t.co/QxNIgx22Ka

L’animatrice Tomi Lahren a aussi fait part de son enthousiasme sur Twitter : « La victoire de la Cour suprême contre l’obligation vaccinale est fantastique ! Continuons jusqu'à ce que nous nous soyons complètement débarrassés de toutes ces conneries arbitraires et tyranniques ! Les démocrates ont grossièrement sous-estimé la volonté du peuple américain, nous ne sommes pas la Chine communiste, et nous ne le serons jamais ! », s’est-elle extasiée.

The supreme court victory against the VAX mandate is huge! Let’s keep going until we get rid of all this arbitrary and tyrannical bullshit! The Democrats grossly miscalculated the will of the American people, we are not communist China, and we never will be! #scotus

— Tomi Lahren (@TomiLahren) January 13, 2022