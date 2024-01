La reine du Danemark renonce au trône pour préserver l'unité de la couronne

MONDE - Surprise : la reine Margrethe II a annoncé son abdication dans son traditionnel discours de la Saint-Sylvestre. Son fils aîné, le prince héritier Frederik, lui succédera.

"Régner est un travail à vie." Margrethe II du Danemark a si souvent répété ces dernières années qu'elle resterait sur le trône jusqu'à la fin de ses jours que la nouvelle de son abdication a suscité non seulement une énorme surprise, mais également beaucoup de questions. "Mon souhait est de régner toute ma vie (...). Il est de mon devoir de poursuivre l'œuvre de mon père et je le ferai tant que je vivrai ; je n'envisagerais d'abdiquer, peut-être, que si je devenais complètement malade", avait-elle déclaré dans une interview accordée au quotidien suédois Expressen au début de l'année 2020.

La monarque avait l'intention d'honorer cet engagement mais elle reconnaît aujourd'hui que le temps passe pour tout le monde, y compris pour elle, "et laisse des traces". "J'ai décidé que le moment était venu. Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je cesserai d'être la reine du Danemark", a-t-elle annoncé, avant de remercier le soutien reçu au fil des décennies, "qui a été décisif pour me permettre de mener à bien cette tâche".

Un tournant historique pour la monarchie danoise

La souveraine a expliqué à ses compatriotes que l'opération du dos subie en février dernier l'a amenée à réfléchir à l'avenir. Elle s'est demandée "si le moment n'était pas venu de laisser la responsabilité à la génération suivante". Lorsque Frédéric X deviendra roi, son fils aîné Christian, qui vient d'atteindre l'âge de la majorité, sera le premier dans l'ordre de succession.

La couronne est ainsi assurée, "après une vie de dévouement et de travail inlassable pour le Danemark", selon les mots du Premier ministre danois Mette Frederiksen. En annonçant son abdication, la souveraine a demandé aux citoyens "la même confiance et la même affection" qu'elle a reçues "pour le futur souverain et son épouse", la princesse Mary, d'origine australienne.

La dernière démission d'un monarque danois remonte à 1523, avec le roi Christian II, a déclaré l'historien Lars Hovbakke Sorensen au journal Ekstra Bladet. C'est pourquoi la tradition ne peut être respectée et qu'une cérémonie de succession spéciale doit être organisée.

Populaire au Danemark et pionnière de l'égalité de genre dans la monarchie

Margrethe de Danemark est une reine populaire auprès de ses compatriotes. Un sondage publié le 18 décembre par la chaîne danoise TV2 la classe comme la préférée des Danois au sein de la famille royale avec 38 % de bonnes opinions. Le prince Frédéric arrive en deuxième position avec 29 % et son épouse, la princesse Mary, en troisième position avec 15 %. Toutefois, le même sondage indique que 77 % des personnes interrogées (1 015 personnes) estiment que Frédéric est prêt à régner.

Pour accéder au trône, la reine Margrethe II a eu besoin que le pays organise un référendum et adopte un amendement constitutionnel autorisant les femmes à gouverner, faisant d'elle l'héritière de Frédéric IX. Ce dernier, n'ayant pas de fils, s'est battu pendant six ans pour que sa fille aînée puisse régner.

Margrethe II a épousé le diplomate français Henri de Laborde de Monpezat, avec qui elle a eu deux fils, Frédéric et Joachim. En tant que prince, Henri ne se sent pas à l'aise dans son rôle. Il préfère le titre de roi consort, qu'il n'obtiendra jamais, et passe de longs moments dans ses propriétés du sud de la France. La reine, qui s'était battue pour l'épouser — il était fils de comtes, mais pas de sang royal — a reconnu avec émotion qu'elle avait beaucoup aimé son mari. "C'était un amour vraiment passionné de part et d'autre", a-t-elle déclaré en 2018, à la mort de son mari.

Un ultime acte visant à consolider la couronne danoise

L'abdication de Margrethe II semble plutôt être un dernier grand acte de service, visant non seulement à consolider la couronne danoise, l'une des plus populaires du Vieux Continent, mais aussi à éviter l'émergence de fissures dans l'institution, similaire à ce qui s'est produit au cours des dernières décennies dans d'autres monarchies, comme celle d'Espagne avec Juan Carlos.

La dernière abdication au Danemark remonte à un demi-siècle, lorsque Christian II s'est retiré après une rébellion contre lui. Pour trouver une situation similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui, il faut remonter à 1146, lorsque Erik III Lam a renoncé au sceptre de son plein gré pour se rendre dans un monastère. L'histoire de la dynastie en dit long sur la signification du geste de Margrethe II.

Avec l'abdication de Margrethe II, le monde se retrouve sans reine. Elle était en effet la seule femme sur un trône dans le monde. Un paradoxe, cependant, puisque dans les décennies à venir, presque toutes les couronnes européennes seront dirigées par des monarques de la génération de Leonor de Bourbon en Espagne, comme Ingrid de Norvège, Amalia des Pays-Bas ou Elisabeth de Belgique.